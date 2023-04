Mrągowo zagra dla Jasia z Kętrzyna

Start imprezy zaplanowano na godz. 11.00. Na scenie odbędą się prezentacje i koncerty m.in.:

- pokazy rycerskie w wykonaniu Bractwa Rycerskiego z Mrągowa

- Girl Power Team – Zumba

- grupy taneczne MDK Mrągowo

- Vito Bigi Boi – Kętrzyn

- Leofrea - Mrągowo

- licytacje

Występom towarzyszyć będą:

- pokazy policyjne – alko gogle, radiowóz policyjny

- pokazy strażackie PSP z Mrągowa

- crossfitowy tor przeszkód z Kaliniak Team i Julią Żelazek

- pokaz zabytkowych aut i motocykli

- sygnał dla Jasia z udziałem motocykli i pojazdów

- malowanie farbami w plenerze na streczu dla małych i dużych

- strzelnica

- wpis do księgi pamiątkowej dla Jasia

- kiermasz z udziałem KGW Zyndaki

To nie jest pierwsza akcja na rzecz chłopca w Mrągowie. 1 października ubiegłego roku w restauracji "Polonia" odbył się koncert, na którym zebrano 4314 zł. Wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Kętrzynie kwestowali również podczas Pikniku Country, zbierając ponad 4 tys. zł.

Chłopiec na początku maja 2022 roku trafił do szpitala w Olsztynie, gdzie zdiagnozowano u niego złośliwy nowotwór - neuroblastoma w IV stopniu zaawansowania. Złośliwiec zajął 70% organizmu malca. Dlatego czas grał ogromną rolę. Mały bohater się nie poddał, podobnie jak jego rodzice. Niestety skuteczne leczenie tego w naszym kraju jest praktycznie niemożliwe. Szansą było leczenie w klinice w Barcelonie. Koszt to ponad 2 miliony złotych. Praktycznie od początku ruszyło "pospolite ruszenie" ludzi o dobrych sercach. Dzięki temu udało się zebrać wymaganą kwotę. Chłopiec trafił do Hiszpanii. Sytuacja zaczęła się poprawiać, leczenie zaczęło przynosić oczekiwane skutki - nowotwór zniknął. Niestety w marcu rodzina przekazała złe wieści. Nastąpił nawrót choroby, a koszty leczenia wzrosły o kolejne 2 miliony...

Wsparcie jest więc dalej potrzebne. W grupie Licytacje dla Jasia na Facebooku wciąż trwają charytatywne aukcje. Pieniądze można wpłacać na siepomaga.pl - Walka Janka.