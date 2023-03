Wiosenny quest o historii Mrągowa

Informacja Turystyczna w Mrągowie działająca w strukturach Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Mrągowie opracowała Quest "Poznaj Mrągowo" pozwalający poznać historię i zabytki Mrągowa. - Questy stają się coraz popularniejsze, dlatego pracownicy IT postanowili stworzyć miejską grę, która umili turystom odpoczynek w Mrągowie, pobudzi ich wyobraźnię i ciekawość miasta. Quest jest również świetną formą edukacji dla mieszkańców Mrągowa, dzięki czemu wzrośnie ich wiedza o regionie i wzmocni się lokalna tożsamość - mówi Beata Gida, inspektor ds turystyki z Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Trasa questu wynosi ok. 5,4 km, a jej przejście zajmuje ok. 1,5 godziny. Do gry można przystąpić indywidualnie, rodzinnie czy z grupą przyjaciół. Trasa zaczyna się przy Ratuszu, gdzie w Informacji Turystycznej otrzymamy mapkę. Zawarte w niej wskazówki i zagadki związane z historią Mrągowa doprowadzą do odkrycia tajemniczego skarbu.

W zabawie można wziąć udział nie tylko wiosną - quest ma charakter całoroczny,więc można się zabawić w dowolnym terminie. więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://www.it.mragowo.pl/quest-poznaj-mragowo.