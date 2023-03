Bojerowcy z Mikołajek najlepsi w Europie

Zawody pierwotnie miały odbyć się na jeziorze Burtnieks na Łotwie. To właśnie tam 19 lutego stawili się zawodnicy w celu rejestracji. Do regat zgłoszono 100 zawodników z 13 krajów. Najwięcej było Polaków - aż 29-ciu. Oprócz nich startowali jeszcze zawodnicy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Estonii, Szwecji, Finlandii, Szwajcarii, Austrii, Danii, Holandii, Węgier, Łotwy i jeden reprezentant Kanady. Zawodnicy zostali podzieleni na trzy grupy na podstawie pozycji w światowym rankingu.

- Aby mogły odbyć się regaty tej klasy na akwenie musi by być lód o grubości, co najmniej 15 cm, bez szczelin, bez zbytniej pokrywy śnieżnej oraz wolnej przestrzeni na lodzie o wymiarach minimum 2x2 kilometry. Oczywiście jeszcze do tego musi być wiatr i wiejący nie szybciej niż 10 m/s! Niestety pogoda była dość kapryśna i z powodu dużych opadów śniegu regaty nie odbyły się na zaplanowanym jeziorze Burtnieks. Po dwóch dnia stania w porcie na Łotwie wszyscy zawodnicy oraz komisja sędziowska przejechali we wtorek na jezioro Kertuojai na Litwie, około 70 km na północ od Wilna - mówi Jerzy Henke ze Stowarzyszenia Flota Polska DN.

Rywalizacja ruszyła w środę, 22 lutego. Niestety i tutaj pogoda nie ułatwiała życia sportowcom. Do biegu eliminacyjnego podchodzono trzy razy z uwagi na bardzo słaby wiatr i pokrywający taflę śnieg. W czwartek sytuacja się zmieniła. Silny wiatr spowodował, że bez problemu wszystkie trzy grupy ukończyły po pięć biegów. I to właśnie wyniki z tego dnia zadecydowały o podziale medali, ponieważ znowu przez aurę w piątek nie można było przeprowadzić żadnego wyścigu.

I stało się to co było do przewidzenia - Polacy dominowali w tych zawodach. To nie dziwi, ponieważ jesteśmy uznawani na świecie za bojerową potęgę.

Złoty medal zdobył Tomasz Zakrzewski z MKŻ Mikołajki. Drugie miejsce i srebrny medal zdobył aktualny komandor europejskiego związku bojerowego IDNIYRA Mihkel Kosk z Estonii. Trzecie miejsce i brązowy medal przypadł Robertowi Graczykowi z MKŻ Mikołajki. Tuż za podium, na czwartym miejscu znalazł się drugi z braci Zakrzewskich - Łukasz, również z MKŻ Mikołajki.

Aż dziesięciu Polaków zajęło miejsca w pierwszej piętnastce złotej grupy. Wśród nich znaleźli się reprezentanci Warmii i Mazur: 5 - Dariusz Kardaś (AZS Olsztyn), 7 - Adam Szczęsny (AZS Olsztyn), 10 - Wojciech Baranowski (Giżycka Grupa Regatowa), 13 - Michał Burczyński (AZS Olsztyn), 14 - Marek Stefaniuk (Giżycka Grupa Regatowa), 15 - Jarosław Radzki (AZS Olsztyn).

- Bardzo dobre wyniki naszych zawodników są rezultatem dobrej pracy klubów żeglarskich oraz naszego położenia geograficznego. Polska ma dużo jezior, które bardzo często zimą na długi czas zamarzają a opady śniegu nie są tak groźne jak na północy Europy, gdyż operacja słońca na naszej szerokości geograficznej powoduje szybką sublimację śniegu lub wody na lodzie - komentuje Jerzy Henke. - Do tego dochodzi już długa tradycja i historia sportu bojerowego w Polsce. Dotychczas Polacy zdobyli na Mistrzostwach Świata, od pierwszych w 1973 roku w sumie 58 medali: 24 złote, 20 srebrnych i 14 brązowych, a na Mistrzostwach Europy rozgrywanych od 1966 roku sumie 64 medale: w tym 20 złotych, 25 srebrnych oraz 19 brązowych - wymienia.