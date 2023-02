Gorące serca znów zagrały dla WOŚP

Sztab działający przy Mrągowskim Centrum Kultury zebrał 88 191,90 zł. — Nie mówimy pas, ponieważ ta kwota jeszcze się zmieni. Czekamy na oficjalne rozliczenie z głównego sztabu — mówi Kinga Tafel, szefowa sztabu WOŚP. — Dziękuję wszystkim za ciężką pracę i zaangażowanie.

Najwięcej orkiestrowych atrakcji zorganizowano w Mrągowskim Centrum Kultury. To tam odbyło się sporo występów artystycznych, licytacje i kiermasze. Jak co roku WOŚP wsparły również Morsy Mrągowo. Miłośnicy zimowych kąpieli przygotowali wiele atrakcji na plaży miejskiej, a główną z nich była oczywiście kąpiel w lodowatym jeziorze Czos. W tym roku do morsów dołączyło Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Zabytkowych ŁAPA Mrągowo. Motocykliści zapraszali wszystkich chętnych do wspólnych przejażdżek swoimi pojazdami.

Sztab w Mikołajkach zebrał do tej pory ok. 51 tysięcy złotych. O ostatecznym wyniku zadecydują jednak trwające wciąż aukcje na Allegro. Ich aktualną listę można znaleźć na Facebooku: 30. Finał WOŚP - Mikołajki. Finałowa niedziela rozpoczęła się tam na sportowo - XII Halowym Turniejem Piłki Nożnej "Gramy bez napinki". O godz. 12.00 na plaży miejskiej odbyło się morsowanie. Po południu w Centrum Kultury "Kłobuk" odbyły się koncerty, licytacje oraz kiermasz ciast.

W Pieckach zebrano 27 963,25 złotych. — Bardzo się cieszymy z takiego wyniku. To doskonały rezultat, jak na naszą niedużą miejscowość. Rok temu mieliśmy ponad 18 tysięcy, więc teraz pobiliśmy rekord — relacjonuje Justyna Bzura-Niksa, szefowa sztabu działającego przy pieckowskim GOK-u. — Nasi mieszkańcy pokazali swoje naprawdę gorące serca a pozytywnej energii tego dnia nie brakowało zarówno przy kwestowaniu, jak i na naszej scenie — dodaje. W tym roku w Pieckach grano nie tylko w GOK-u, gdzie wystąpili lokalni artyści. Animacyjnych atrakcji nie zabrakło na Osiedlu Lawendowym. Do akcji ponownie włączyły się również morsy.

Sztab Sorkwity zebrał 30 150,72 zł. To jednak też nie jest jeszcze ostateczna kwota. Sorkwickie granie trwało już od piątku. Tego dnia na Nocnym Graniu spotkali się wielbiciele planszówek. W sobotę odbyły się turnieje piłki nożnej i szachowy i tenisa stołowego. W niedzielę z kolei rywalizowano przy tenisowym stole. Wiele atrakcji przygotowała w swojej remizie sorkwicka jednostka OSP, a w lokalnym GOK-u odbyły się występy artystyczne i wiele innych atrakcji. Podobnie, jak w pozostałych gminach - nie zabrakło też amatorów zimowych kąpieli. Wolontariuszy z puszkami można było spotkać nie tylko w Sorkwitach, ale też w okolicznych miejscowościach.

Wojciech Caruk

Paweł Krasowski