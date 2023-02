Rockowe klasyki TSA zabrzmią w Polonii

Zespołu TSA fanom rocka i heavy metalu przedstawiać nikomu nie trzeba. Grupa to niekwestionowana legenda gitarowego grania.

Po ostatnim rozłamie w szeregach grupy część muzyków kontynuuje muzyczną drogę pod szyldem TSA Michalski Niekrasz Kapłon.

Janusz Niekrasz i Marek Kapłon to sekcja rytmiczna, napędzająca hardrockową lokomotywę już od 1980 roku. Damian Michalski, to młody ale już doświadczony wokalista, który w roku 2018 zastąpił w TSA Marka Piekarczyka. Teraz razem kontynuują muzyczną drogę legendy. Zespół pod nowym szyldem oficjalnie założony został 13 czerwca 2019 roku przez Janusza Niekrasza, Marka Kapłona i Damiana Michalskiego. Dołączyli do nich dwaj gitarzyści - Piotr Lekki i Maciej Wester. Grupa stanowi osobne, równoległe przedsięwzięcie artystyczne mające na celu kontynuację muzycznych tradycji zespołu TSA oraz tworzenie nowego repertuaru. TSA uznawane jest za jeden z najważniejszych wczesnych zespołów heavy metalowych w Polsce.

Muzycy nie odcinają jednak przysłowiowych kuponów i na koncertach, oprócz największych przebojów TSA, można usłyszeć nowe, premierowe utwory autorskie. Zespół szykuje się do wydania płyty. Muzycy w Mrągowie zagrali już dwukrotnie w marcu 2020 w restauracji Ceglana i w sierpniu 2020 na skwerze przy molo. O formie muzyków mrągowianie przekonają się więc już po raz trzeci 11 lutego. Zespół wystąpi w restauracji Polonia przy ul. Warszawskiej 10. Początek koncertu o godz. 20.00. Wstęp - 40 zł (przedsprzedaż), 50 zł (w dniu koncertu).

Wojciech Caruk