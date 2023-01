Pijani wsiedli za kierownicę

We wtorek, 17 stycznia ok. godz. 15 na numer alarmowy 112 zadzwonił zaniepokojony mężczyzna, który poinformował, że zauważył kierującego, który może być pod działaniem alkoholu. Zgłaszający powiedział, że jadąc ulicą M. Skłodowskiej-Curie zauważył, jak kierowca osobowego opla najechał dwukrotnie na krawężnik i gwałtownie hamował. Czujny świadek cały czas jechał za podejrzanie zachowującym się kierowcą. Gdy ten zjechał na parking i zaparkował swoje auto, zgłaszający zaparkował obok niego i podszedł do kierującego oplem. Od razu wyczuł, że mężczyzna jest pijany, wobec czego wyjął mu kluczyki ze stacyjki. Wówczas mężczyzna wysiadł z auta i zaczął odchodzić. Zgłaszający natychmiast go zatrzymał i przekazał policjantom, którzy przyjechali na miejsce. Okazało się, że kierujący oplem 37-letni mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Zgłaszający wykazał się wzorową postawą, a jego stanowcze i zdecydowane działania być może uratowały komuś życie. Kierowca pod działaniem alkoholu stwarza realne zagrożenie nie tylko dla siebie ale również dla innych uczestników ruchu drogowego.

Tego samego dnia o godz. 20 mrągowscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego mercedesem. Gdy tylko zaczęli z nim rozmawiać wyczuli od niego zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że 38-latek miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. W tym momencie jego podróż się zakończyła.

O losie tych kierowców będzie decydował sąd. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania pojazdami nawet do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten może być orzeczony to 3 lata. Ponadto osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeźwości będzie musiała się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeknie świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.

Źródło: KPP Mrągowo