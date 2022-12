Mieszkaniec Kozłowa wyprowadził sąsiada z płonącego domu. Strażacy mieli problem z dojazdem

Do pożaru doszło przed godziną 7.00. Dym zauważył 54-letni mieszkaniec Kozłowa.

- Natychmiast pobiegł zobaczyć co się stało. Gdy zajrzał przez okno w kuchni zauważył płomienie i zadzwonił po służby ratunkowe - mówi mł. asp. Karolina Karo, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. - Podczas rozmowy z dyspozytorem usłyszał głos mężczyzny, który wołał ratunku. Pomimo dużego zadymienia wszedł do mieszkania sąsiada i zastał go stojącego przy ścianie. 80-letni mężczyzna nie był w stanie sam opuścić pomieszczenia, wobec czego 54-latek wyprowadził go na zewnątrz budynku - relacjonuje policjantka.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Jako pierwsi pojawili się strażacy ochotnicy z OSP Rybno. Problemem okazała się pogoda i wynikające z niej warunki drogowe. - Nasi strażacy przez około godzinę sami musieli walczyć z pożarem. Inne zastępy nie mogły dojechać przez trudne warunki na drodze - poinformowali druhowie w mediach społecznościowych.

Po godzinie do ochotników z Rybna dołączyły zastępy z OSP Sorkwity i JRG Mrągowo. Na szczęście 80-latek znalazł się pod opieką medyków. - Ratownicy medyczni zabrali 80-latka do szpitala na obserwację, na szczęście dzięki szybkiej reakcji sąsiada nie doznał żadnych obrażeń. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji sąsiada to zdarzenie nie skończyło się tragicznie - podkreśla Paulina Karo.