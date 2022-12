Muzeum w Mrągowie zaprasza do obejrzenia wyjątkowej wystawy

Niezwykłe znaleziska archeologiczne z okresu wpływów rzymskich, piękne ozdoby, które złożono jako ofiary, kościane harpuny z okolic Piecek i Tłokowa, ale także wiele przedmiotów z ubiegłego stulecia... Ekspozycja zabiera zwiedzających aż do dziesiątego tysiąclecia przed naszą erą i prowadzi do historii najnowszej Mrągowa i jego okolic.

– Tę wystawę przygotowywaliśmy z ogromną starannością aż 2 lata – powiedział Dominik Tarnowski, kierownik muzeum w Mrągowie. – Prezentujemy na niej wyjątkowe eksponaty, a największym skarbem jest depozyt z Nidajna. Co to takiego? Po odpowiedź zapraszam do naszego muzeum.

Wystawa zajmuje wszystkie muzealne pomieszczenia, część archeologiczną przygotowano w trzech salach. Jest to największa wystawa archeologiczna, pokazująca zbiory Działu Archeologii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Muzeum w Mrągowie mieści się w miejskim ratuszu. Otwarte jest od poniedziałku do soboty, w godzinach 9:00 – 16:00.



Paweł Krasowski