Wyjątkowe Mikołajki w Mikołajkach

Od godz. 11.00 na wszystkich przybywających do Centrum Kultury "Kłobuk" czekało mnóstwo atrakcji, min. zagroda ze zwierzętami, warsztaty florystyczne, fotubudka 360, kiermasz, przegląd piosenki świątecznej czy słynny bigos przygotowany przez Klub Radnych Mikołajki. - To były wyjątkowe i niepowtarzalne Mikołajki w Mikołajkach - mówi Iza Zalewska z Urzędu Miasta. - Było prawdziwe szaleństwo i mnóstwo atrakcji, w tym cudowne pierniczki, których się nigdzie indziej nie kupi. Do tego mnóstwo bożonarodzeniowych ozdób, ręcznie wykonanych upominków świątecznych. Mimo niesprzyjającej pogody było gorąco i smacznie.

Tegorocznej edycji przyświecał również wyjątkowy cel. - Wydarzenie rozszerzyliśmy o pakiet poświęcony ochronie zwierząt. Był bieg na 6 łap, w którym startowały całe rodziny. Na trasie biegu były różne zadania do wykonania. Biegacze byli przeszczęśliwi. Zwierzęta też, bo miały trochę ruchu. W ten sposób promujemy aktywność właścicieli psów. Nie można czworonogów zamykać w czterech ścianach czy za ogrodzeniem. One potrzebują bezpośredniego kontaktu ze swoim przewodnikiem. Przez taki bieg czy spacer buduje się między nimi relację - opowiada Zalewska. Właściciele zwierząt mogli skorzystać również z porad zoopsychologa. Inna ciekawą inicjatywą była akcja "Zerwijmy łańcuchy". Gmina zakupiła specjalne linki z amortyzatorami o długości 3 i 5 metrów. Każdy mieszkaniec, który ma psa na łańcuchu mógł bezpłatnie taką linkę otrzymać. - Wolontariusze po Nowym Roku odwiedzą te domy, których mieszkańcy otrzymali linki i sprawdzą czy rzeczywiście pieskom zdjęto łańcuchy - zaznacza Iza Zalewska.

Z inną szczytną inicjatywą zaprezentowali się członkowie OSP Mikołajki. Na swoim stoisku sprzedawali m.in. świąteczne ozdoby wykonane wspólnie z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na doposażenie jednostki. Jednocześnie obecni i przyszli strażacy ochotnicy wsparli w ten sposób akcję "998 dla Franka" na rzecz 6-letniego chłopca walczącego z nowotworem.

Jak na Mikołajki w Mikołajkach przystało nie mogło zabraknąć spotkania z solenizantem - Mikołajem. A skoro Mikołaj to również prezenty. Tutaj mikołajski samorząd przygotował niespodziankę. - Zmieniliśmy formułę paczek, które trafią do 1100 dzieci z naszej Gminy. W tym roku podzieliliśmy je wiekowo. Mamy nadzieję, że drobne upominki sprawią radość naszym najmłodszym mikołajczanom - mówi burmistrz Piotr Jakubowski.

