Przedsiębiorca z powiatu mrągowskiego ukarany za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

Zakończona 30 listopada kontrola legalności zatrudnienia przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Barcianach wykazała nieprawidłowości w powierzeniu pracy cudzoziemcom. Kontrolą objęto 214 pracowników. Agencja pośrednicząca w zatrudnianiu skierowała do pracy w zakładach produkcyjnych na terenie powiatu mrągowskiego 66 obcokrajowców niezgodnie z przepisami. 40 obywateli Białorusi, 14 Ukrainy, 6 Gruzji, 4 Armenii i 2 Rosjan pracowało bez wymaganego zezwolenia, bez odpowiedniej umowy oraz na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu. Ponadto właściciel firmy powierzył 84 cudzoziemcom pracę w innym zakładzie. Było to niezgodne z posiadanymi zezwoleniami i oświadczeniami przez 54 obywateli Białorusi, 13 Ukrainy, 8 Gruzji, 5 Armenii, 2 Turkmenistanu i 2 Rosji.

Pracodawca również nie dopełnił obowiązku informacyjnego wobec właściwego urzędu, w stosunku do 23 zagranicznych pracowników.

Prezes kontrolowanej agencji pośredniczącej w zatrudnianiu przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze grzywny w wysokości 12 000 zł.

Źródło: W-MOSG