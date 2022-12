Mrągowo nie przestaje czytać

Tegorocznym motywem przewodnim było hasło „Książka moją towarzyszką”. Organizatorzy postanowili sprawdzić, w jakich miejscach najczęściej czytamy i co. Pierwsza część akcji polegała na tym, że wszyscy chętni wysyłali swoje zdjęcia z książką. Do zdjęć dołączano krótki opis miejsce, propozycje polecanych tytułów i autorów. Fotografie sukcesywnie były umieszczane na Facebookach Mrągowo Czyta oraz Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie. Następnie zdjęcia wraz z opisami zostały wydrukowane. Tak powstała wystawa, którą obecnie można oglądać w Bibliotece Pedagogicznej.

Do akcji mogli się przyłączyć czytelnicy nie tylko z Mrągowa. — Uczestnikami dotychczasowych edycji były osoby z całej Polski, ale też ze Szwecji czy Niemiec. Często są to osoby, które stąd wyjechały, ale wciąż czują się związane z naszym miastem i kibicują naszej akcji — mówi Anna Wysuwa-Szefler, kierownik Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej. W jakich okolicznościach ludzie czytają książki?

— Na urlopach, w hotelach, na plażach w kraju i za granicą, w podróży, podczas spaceru i w samochodowym korku, w szpitalu i podczas rehabilitacji, w ulubionym miejscu własnego domu, a niektórzy w pracy. Wiele osób czyta w WC, w wannie – ale nikt nie chce się do tego przyznać oficjalnie — śmieje się Agnieszka Pacek, inicjatorka akcji. — Czytamy we dwoje w łóżku lub na pomoście nad jeziorem Czos, czytamy w obecności swoich pupilów kotków, piesków, rybek w akwarium, czytamy podczas prasowania i podczas jedzenia w kuchni, w salonie…



Od lewej: Agnieszka Pacek i Anna Wysuwa-Szefler / fot. Wojciech Caruk

W tym roku organizatorzy położyli nacisk na promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Narzędziem były nie tylko media społecznościowe. — Większość uczestników akcji to osoby dorosłe, ale zachęcamy też młodzież i dzieci. To właśnie dla tych młodszych akcja wyszła poza mury biblioteki i Internet. Zostaliśmy zaproszeni do dzieci i młodzieży – do szkół, przedszkoli, domów kultury, ZHP. Czytelnicy nadsyłali nam też zdjęcia ze swoimi dziećmi i wnukami podczas czytania im książek. Promujemy więc czytanie od najmłodszych lat — informuje pomysłodawczyni, która odwiedziła m.in. Szkołę Podstawową w Szestnie. — Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz z klas 1-3 poznały wiersze Jana Brzechwy oraz historię „O osiołku, który został muzykiem” z bogato ilustrowanej książki „Najpiękniejsze baśnie”. Najstarsze dzieci uczyły się rymować jak Jan Brzechwa i napisały własną „Historię panny, która unikała wanny” oraz „O niezwykłej jaskółce i Wiośnie”. Dzieci opowiadały nam o ulubionych lekturach, niektóre przyznały, że same próbują pisać i rysować ilustracje — dzieli się wrażeniami ze szkolnego spotkania.

Akcja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Pierwsza edycja miała temat: „Książka, która zmieniła moje życie, wywarła na mnie wpływ”, a druga "Co czytamy w pandemii". Podsumowaniu trzeciej edycji towarzyszyły m.in. dyskusje o literaturze, występy wokalne uczennic mrągowskich szkół, loteria książkowa oraz słodki poczęstunek. Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia biblioteki. Jednak organizatorzy już myślą o kolejnej edycji. — Zastanawiamy się już nad tematem. Na spotkaniu podsumowującym trzecią edycję, padły pierwsze propozycje. Wciąż jednak jesteśmy otwarci na zgłoszone pomysły — mówi Agnieszka Pacek.

Wojciech Caruk