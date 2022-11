Teatralny PTAKK z Mrągowa poleciał do Ostródy

Do przeglądu zgłoszono łącznie 11 spektakli. W efekcie na scenie wystąpiło prawie 100 aktorów. Od tych najmłodszych, po osoby dorosłe. Wszystkich połączyła jedna idea - miłość do teatru. Występy oceniało jury w składzie Agnieszka Michalska, Rafał Mohr i Grzegorz Gromek. - To było niesamowite wydarzenie. Tak różnorodny repertuar, sposób podejścia do tej pracy przez różnych prowadzących. Jestem zaszczycona, że przyjechaliście do nas. Dziękuję wam w imieniu Mrągowa oraz Mrągowskiego Centrum Kultury - zwróciła się na scenie do uczestników Agnieszka Michalska, m.in. aktorka i dyrektor Mrągowskiego Centrum Kultury. - Niech ci, którzy nie pojawili się na tym przeglądzie żałują, bo spędziliśmy tutaj naprawdę niesamowite chwile.



Jury było w swej decyzji jednogłośne / fot. Wojciech Caruk

- Będąc kiedyś uczestnikiem takich przeglądów teatralnych często wyjeżdżałem zawiedziony, ponieważ nie dostawaliśmy żadnego "feedbacku" od jury czy organizatorów. Uważam, że jest to bardzo ważne, żebyście wyjechali stąd nie tylko z nagrodami, ale również z jakimś przesłaniem, myślą czy radami. Chcę wam podziękować, że interesujecie teatrem, że go tworzycie, kreujecie, że jest waszą pasją. To było bardzo widoczne na scenie. Warto, żebyście zwracali uwagę na niektóre rzeczy przy tworzeniu tych spektakli, które będziecie tworzyć w przyszłości. Na temat, na spójność literacką, na rzeczy techniczne, na dykcję. Wiem, że jesteście amatorami, ale tylko w ten sposób wasza praca nad spektaklami może przekształcić się nie tylko w teatr amatorski, ale również zawodowy. Czego oczywiście bardzo wam życzę - podzielił się swoimi przemyśleniami Rafał Mohr, aktor znany z takich filmów, jak m.in. "Kler", "Pitbull" czy "Słodko gorzki".



II miejsce - Teatr "W Kieszeni" z Węgorzewa / fot. Wojciech Caruk

Decyzją jury statuetkę PTAKK-a 2022 oraz nagrodę główną ufundowaną przez Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego otrzymał Teatr "Przebudzeni" PSONI Koło w Ostródzie za spektakl "Na pohybel!" (scenariusz: zespół; reżyseria: Monika Kazimierczyk, Dariusz Wychudzki).

Drugie miejsce i nagroda ufundowana przez Burmistrza Miasta Mrągowa powędrowała do Teatru "W Kieszeni" z Węgorzewskiego Centrum Kultury za spektakl "Dziękujemy za uwagę" (scenariusz: Marta Niedziółka, Jacek Brzeziński, zespół; reżyseria: Marta Niedziółka).

Trzecie miejsce i nagrodę ufundowaną przez Starostę Powiatu Mrągowskiego przyznano Grupie teatralnej "Z Podwórka" z Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie za spektakl "Bagażownia" (scenariusz: zespół, reżyseria: Dariusz Wychudzki



III miejsce - Grupa Teatralna "Z Podwórka" z Samborowa / fot. Wojciech Caruk

Wyróżnienie ufundowane przez Wójta Gminy Mrągowo powędrowało do Grupy teatralnej ŁO/MEN z Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie za spektakl "Różowa skarpetka" Natalii Fijewskiej-Zdanowskiej (reżyseria: Monika Kazimierczyk)



Wyróżniona grupa teatralna ŁO/MEN z Lubawy / fot. Wojciech Caruk

Teatralną Nagrodę Edukacyjną Teatru Jaracza w Olsztynie przyznano Teatrowi PIERWSZE KROKI z Pałacu Młodzieży w Olsztynie za spektakl "Sekretne życie kosza na pranie" na podst. prozy Justyny Bednarek (reżyseria: Magdalen Marek).

Mrągowskie Centrum Kultury przyznało również specjalną Nagrodę Aktorską. Otrzymała ją Oliwia Drożyner z Teatru "W kieszeni" z Węgorzewa.



Nagrodę Aktorską otrzymała Oliwia Drożyner z Węgorzewa / fot. Wojciech Caruk

Dzieci i młodzież oraz opiekunowie z Fundacji Fructus za pozakonkursową prezentację w postaci filmu "Czerwony Kapturek" otrzymali od Mrągowskiego Centrum Kultury bilety do kina "Zodiak".