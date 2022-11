Przed nami 24. Przegląd Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal. Jury oceni 11 spektakli

W piątek, 25 listopada o godz. 10.00 w Mrągowskim Centrum Kultury rozpocznie się 24. Przegląd Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal. Prezentacje dziecięcych, młodzieżowych oraz dorosłych grup teatralnych potrwają do godz. 17.00. Wstęp jest bezpłatny.

Celem Przeglądu jest propagowanie kultury teatralnej oraz stworzenie grupom teatralnym i instruktorom możliwości prezentacji i wymiany doświadczeń, a także uczczenie pamięci tragicznie zmarłej Kasi Kowal (młodej aktorki z istniejącego niegdyś mrągowskiego Teatru Mańja).

W konkursie zobaczymy spektakle dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych grup teatralnych z województwa warmińsko-mazurskiego. Najciekawsze z nich zostaną nagrodzone. Oceni je profesjonalne jury, w składzie: Agnieszka Michalska, Rafał Mohr, Grzegorz Gromek. Teatry wyróżniające się poziomem artystycznym, wyjątkową interpretacją, otrzymają nagrody rzeczowe oraz finansowe, których fundatorami są: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starosta Powiatu Mrągowskiego, Burmistrz Miasta Mrągowo, Wójt Gminy Mrągowo, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie oraz Mrągowskie Centrum Kultury. Najlepszy zespół zostanie dodatkowo uhonorowany statuetką 24. PTAKK, wykonaną przez artystę - rzeźbiarza Macieja Marschalla. Przegląd odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego organizatorem jest Mrągowskie Centrum Kultury.

- W tym roku zawita do nas ok. 90 młodszych i starszych aktorów-pasjonatów, którzy zaprezentują 11 spektakli. Zapraszamy na to teatralne spotkanie, wymianę doświadczeń i refleksji oraz niezapomnianych wrażeń - zachęca Agnieszka Michalska, dyrektor MCK.

PROGRAM



godz. 10.00 Rozpoczęcie 24. PTAKK

prezentacja grupy dziecięcej

Teatr PIERWSZE KROKI ‘30

Pałac Młodzieży w Olsztynie

SEKRETNE ŻYCIE KOSZA NA PRANIE

na podst. prozy Justyny Bednarek

reżyseria: Magdalena Marek

Prezentacja pozakonkursowa w formie filmu

Grupa PARASOL ’15

Fundacja Fruktus Mrągowo

CZERWONY KAPTUREK

Jana Brzechwy

reżyseria: Mirosława Bogucka

godz. 11.00 * prezentacje grup młodzieżowych

Teatr FAUX PAS ‘20

I Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie

IMIENINY

Sławomira Mrożka

reżyseria: Alicja Dziaduszek

Grupa teatralna ŁO/MEN ‘35

Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie

CZARNY KWADRAT

Anny Świerszczyńskiej

reżyseria: Monika Kazimierczyk

Teatr POFAJDOKI ‘20

Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności

oraz Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

„Kreolia - Kraina Kreatywności” w Jerutkach

Z DZIEJÓW PLANETY IDEALNEJ

scenariusz: zespół

reżyseria: Emilia Sulej

godz. 12.30 *

Grupa teatralna Z PODWÓRKA ‘45

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie

BAGAŻOWNIA

scenariusz: zespół

reżyseria: Dariusz Wychudzki

Grupa teatralna ŁO/MEN ‘40

Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie

RÓŻOWA SKARPETKA

Natalii Fijewskiej-Zdanowskiej

reżyseria: Monika Kazimierczyk

Teatr W KIESZENI ‘25

Węgorzewskie Centrum Kultury

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

scenariusz: Marta Niedziółka, Jacek Brzeziński, zespół

reżyseria: Marta Niedziółka

godz. 15.00 * prezentacje grup dorosłych

Grupa teatralna BEZ PRZESADY ’40

Centrum Kultury w Ostródzie

TRZY RAZY „S”

na podst. „Bolero opus 13” Grzegorza Reszki

reżyseria: Monika Kazimierczyk



Teatr U PRZYJACIÓŁ ‘30

Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie

SIOSTRZYCZKI

na podst. "Siostrzyczki z piekła rodem" Rubi Birden

reżyseria: Natalia Lisicka

Teatr PRZEBUDZENI ‘45

PSONI Koło w Ostródzie

NA POHYBEL!

scenariusz: zespół

reżyseria: Monika Kazimierczyk, Dariusz Wychudzki

godz. 17.30 * Podsumowanie Przeglądu

* podane godziny mają charakter orientacyjny

JURY 24. PTAKK

Agnieszka MICHALSKA

Magister Sztuki, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Aktorka, reżyserka, producentka teatralna, filmowa i reklamowa. W praktyce zawodowej od 1995 roku. Absolwentka kursu reżyserii w Mistrzowskiej Szkole Andrzeja Wajdy w Warszawie, wolny słuchacz kursu scenariopisarskiego. W 2014 roku wystąpiła na scenie MCK z monodramem pt. „Ślad” z Teatru WarSawy. W czerwcu 2021 roku współreżyserowała spektakl z młodzieżą na scenie Centrum Kultury w Mrągowie pt. ”Imperium Zatracenia” również, jako współautor scenariusza. Od 2022 roku dyrektor Mrągowskiego Centrum Kultury. Autorka scenariusza i reżyserka koncertu galowego 27 Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie.

Rafał MOHR

Aktor filmowy i teatralny, ukończył studia Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Otrzymał nagrodę im. Aleksandra Bardiniego dla najlepszego absolwenta Akademii Teatralnej. Karierę rozpoczął od roli głównej w filmie Władysława Pasikowskiego - "Słodko gorzki". Występował na deskach Teatru Polonia, "Och-teatr", "Na Woli" w Warszawie. Na swoim koncie ma wiele ról m.in w "Czasie zdrady", "Sławie i chwale", "Egzekutorze", "Egoistach", "Wiedźminie" oraz "Klerze" Wojciecha Smarzowskiego.



Grzegorz GROMEK

Absolwent Studium Aktorskiego im. Aleksandra Seweruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza. Współpracował z Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu oraz Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie. Aktor Teatru im. Stefana Jaracza i Teatru Nowego w Olsztynie. Zdobywca wielu nagród m.in. Studencka kreacja roku, Dla najlepszego młodego aktora, dwukrotnie Teatralna kreacja roku za rolę tytułową spektaklu Elling oraz Nikodema Dyzmy, Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry".

Źródło: MCK