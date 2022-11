Agata Dowhań nagrodzona statuetką Mrongowiusza

Tradycyjnie już podczas obchodów Święta Niepodległości władze Mrągowa wręczyły statuetkę Mrongowiusza. Tym razem trafiła ona do rąk zasłużonej dla miasta Agaty Dowhań.

Uroczystość wręczenia statuetki odbyła się 11 listopada na scenie Mrągowskiego Centrum Kultury. To nie przypadek - Mrongowiusz trafił do osoby od lat związanej z kulturą. Agata Dowhań znana jest wszystkim, jako wokalistka zespołów Alibabki i Partita oraz założycielka i instruktorka zespołu wokalnego "Sukces". Grupa działa już 25 lat i zrzesza młodzież z całego regionu. Zajęcia wokalne prowadzone są m.in. w Mrągowie i Kętrzynie. Sukces ma na koncie wiele sukcesów. W tym roku zdobył grand prix międzynarodowego festiwalu w Grecji, wystąpił też w Mrągowie na Festiwalu Kultury Kresowej.

Po odbiór nagrody Agata Dowhań przyjechała prosto z Kętrzyna, gdzie zespół dawał koncert na XI Mazurskich Morcinkach. - Są takie szczęśliwe chwile, które będzie się pamiętać przez całe życie. Tak chwila, tu i teraz, właśnie do takich należy - powiedziała odbierając nagrodę z rąk burmistrza Stanisława Bułajewskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Nikonora. - Wiem ile włożyłam od siebie przez te lata. Zawsze pracowałam całym sercem, z pomysłem, zawsze oddawałam siebie całą. Już tak mam. Jeśli coś robię, to chcę to robić na jak najwyższym poziomie - dodała. Podziękowała również wszystkim osobom, które wspierają jej działalność oraz rodzicom i dzieciom, które pod jej okiem kształtują swoje zdolności. - Z roku na rok widać, jak rozwijają się nie tylko artystycznie, ale i społecznie. Pracujemy w grupie, więc uczymy się współpracy, a także zdrowej konkurencji - powiedziała Agata Dowhań.

Statuetka Mrongowiusza została ustanowiona uchwałą Rady Miejskiej w grudniu 1999 roku. Jest ona nadawana za całokształt pracy społeczno - zawodowej oraz szczególnie wyróżniające działania na rzecz Mrągowa. Statuetka Mrongowiusza została zaprojektowana przez kętrzyńskiego artystę rzeźbiarza Jerzego Stankiewicza. Wykonana jest w brązie, przedstawia popiersie Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w kształcie rozpostartego żagla. Dla podkreślenia wagi tego wyróżnienia statuetka wręczana jest podczas Dni Mrągowa, Święta Niepodległości, w szczególnych przypadkach na sesji Rady Miejskiej Miasta Mrągowo.



fot. Wojciech Caruk