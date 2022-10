Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę

W sobotę, 22 października po godz. 21.00 mrągowski policjant był na spacerze z rodziną, gdy zauważył jadący samochód, który zatrzymał się przed jednym z budynków. Z samochodu wysiadł mężczyzna, który chwiejnym krokiem poszedł w kierunku sklepu. Już sposób poruszania się kierującego wzbudził zainteresowanie policjanta. Gdy mężczyzna wracał ze sklepu i chciał wsiąść do samochodu by odjechać, funkcjonariusz podszedł i wyczuł od niego wyraźny zapach alkoholu. To utwierdziło go w przekonaniu, że mężczyzna jest pod działaniem alkoholu. Funkcjonariusz uniemożliwił mu dalszą jazdę i wezwał patrol policji. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce sprawdzili trzeźwość 30-latka i okazało się, że miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie.

- Zachowanie mrągowskiego Kierownika Rewiru Dzielnicowych to kolejny przykład, gdzie czujność i godna naśladowania postawa policjanta w dniu wolnym od służby, przyczyniła się do wyeliminowania z ruchu drogowego pijanego kierującego, który swoim zachowaniem mógł doprowadzić do tragedii na drodze - mówi mł. asp. Paulina Karo, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.

Źródło: KPP Mrągowo