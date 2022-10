Nowe policyjne motocykle służą w Mrągowie

Do Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie trafiły nowe motocykle. Dwa jednoślady marki BMW R 1250 RT w policyjnych barwach od kilku dni można zobaczyć na drogach powiatu.

Nowe maszyny to nowe możliwości funkcjonariuszy, szczególnie gdy liczy się czas dojazdu na miejsce.

Flota mrągowskiej policji zasilona została nowymi pojazdami – dwoma motocyklami BMW R 1250 RT, które zakupione zostały ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu "Bezpieczniej na drogach-motocykle dla służby ruchu drogowego" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jednoślady, w codziennej służbie, wykorzystywać będą policjanci wydziału ruchu drogowego. Zasilane są one 2-cylindrowymi, czterosuwowymi silnikami typu bokser o pojemności 1254 cm3. Kierujący do wykorzystania ma 136 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy silnika to 143 Nm.

Policyjne motocykle, inaczej niż w wersji cywilnej, są jednoosobowe. Miejsce pasażera zajmuje zintegrowany kufer z centralą radiową. W wyposażeniu znajdują się podgrzewane siedzenie i manetki oraz dodatkowe sakwy, co zdecydowanie poprawia komfort podróżowania. Motocykle posiadają LED-owe sygnały uprzywilejowania, megafony, oświetlenie pomocnicze oraz są oklejone żółtą i niebieską barwą.

Ze względu na swą wielkość i zwrotność, nowe pojazdy mrągowskiej policji, mogą być użytkowane wszędzie tam, gdzie panuje duże natężenie ruchu oraz tam, gdzie radiowóz nie jest w stanie dojechać.

Policjanci, którzy pełnią służbę na motocyklach, wcześniej przechodzą specjalistyczne szkolenia z jazdy w różnych warunkach.

Zakup motocykli był możliwy dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich z programu "Bezpieczniej na drogach – motocykle dla służby ruchu drogowego".

Źródło: KPP Mrągowo