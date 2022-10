ShataQS wystąpi w Mrągowie

Na koncercie usłyszymy utwory z płyty "Fenix" oraz nadchodzącej płyty "Weda", kontynuującej podróż Fenixa. Podróż do siebie, która czasem bywa lekka i jasna a czasem głęboka i ciemna. Artystka zabierze nas tam, gdzie człowiek zaczyna się równoważyć, w świat dźwięku o przyjemnej dla ucha i serca, szczerej wibracji.

"W mojej twórczości chcę przekazać trochę więcej prawdziwości niż to, co się obecnie sprzedaje ludziom. Piszę o tym co uważam, że jest nam obecnie potrzebne. (...) Nie wiem do jakiej kategorii można podpiąć moją muzykę. Utwory powstają według emocji, zmian i procesów, jakie przechodzę, a te mają wiele brzmień i nigdy nie wiadomo gdzie Cię zaprowadzą.“

"Fenix" to druga autorska płyta ShataQS opowiadająca o przemianach, o budowaniu własnej rzeczywistości, a przede wszystkim odkrywaniu siebie. W całości nagrana jest w języku polskim w przyjaznym dla człowieka stroju 432Hz, przy użyciu instrumentów akustycznych, okraszona ciekawymi transowymi rytmami oraz elementami etnicznymi. Współtworzyli ją wrocławski gitarzysta, kompozytor oraz producent Maciek Czemplik, perkusjonista i aranżer o południowych korzeniach Eddy oraz wrocławski kontrabasista Bartek Chojnacki. Dzięki połączeniu tych kilku unikatowych energii muzycznych, płyta posiada wyjątkowe brzmienie.

„Fenix" to szereg zdarzeń, które raz po raz szarpały mym sercem, nie pozwalając mi tym samym tkwić w jednym miejscu. To potężny proces niosący ze sobą ogromne zmiany. Nie wiem czy jest to odrodzenie, ale wiem, że jest to mocne oczyszczenie. Dzielę się więc tym co umiałam zapisać...QS "

ShataQS - to artystka, której korzenie muzyczne rozwijały się nie tylko w Polsce, ale i w Azji oraz w mieście Nowy York. Od wielu lat działająca na polskich i zagranicznych scenach muzycznych, poszczycić się może solidną kolekcją osiągnięć artystycznych, w tym współpracą z kilkoma wybitnymi artystami scen międzynarodowych, jak Shaila Jordan czy Iwawo Furusawa, produkcji musicalowych off i on Broadway w NY czy „Tribute to Michael Jackson” z udziałem braci króla POP Jackson5, Macy Gray czy Judith Hill na Tokijskim Stadionie Jojogi w Japoni. Jest absolwentką Dzierżoniowskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Wojciecha Kilara w klasie skrzypiec oraz Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na wydziale jazzu i muzyki rozrywkowej. W 2001 roku wygrała finał popularnego telewizyjnego programu „Szansa na sukces” w Sali Kongresowej w repertuarze Edyty Geppert. Następnie po spróbowaniu swoich sił jako aktorka i tancerka teatru muzycznego Buffo w Warszawie oraz teatru VivaArt w Pałacu Kultury i produkcji spektaklu „Złe Zachowanie” pod kierownictwem Andrzeja Strzeleckiego wyjechała z kraju w celu szukania własnej drogi artystycznej oraz duchowej. Po powrocie w 2013 roku przywożąc ze sobą pierwszy swój krążek EP „The Colors I Know”, wygrała szóstą edycję muzycznego programu telewizyjnego „Must Be The Music” po którym wydała swoją pierwszą autorską płytę "Mr. Mankind". Według krytyków swoim niekomercyjnym utworem „Die Free” ShataQS wraz z siedmioosobowym składem „złamała system”, a oryginalnością, spójnością formy i świadomością muzyczną rzuciła na kolana zarówno jurorów jak i publiczność. Jest zdobywcą trzeciego miejsca oraz nagrody za najlepszy wokal na międzynarodowym festiwalu Taubertal Open Air Emergenza 2014 w Niemczech. Jest też jedną z trzech finalistów eliminacji do 20. Przystanku Woodstock 2014, co w rezultacie dało jej zespołowi bilet na dużą scenę Woodstock’u w pierwszy dzień festiwalu 2014 r.

W 2015 r. odchodząc tymczasowo od sceny rozpoczęła budowę własnej samowystarczalnej przestrzeni i miejsca działań twórczych “Harmonia” w Kotlinie Kłodzkiej oraz pracę nad świadomością dźwięku i jego wpływu na organizm i umysł ludzki, co stało się inspiracją do napisania płyty „Fenix” w częstotliwości 432hz i powrotu na scenę muzyczną w 2019 r. z całkiem nową energią. Płyta "Fenix" szybko trafiła do serc szerokiej liczby odbiorców w Polsce oraz poza jej granicami. Recenzja treści utworów płyty “Fenix” poety i krytyka literackiego Arkadiusza Frani została opublikowana w Roczniku “Piosenki” Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, a utwór “Światło” trafił na składankę Radia Ram “Ram Caffee vol.14”.

