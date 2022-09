Trwa nabór prac na Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

SZTUKA\\\ Mrągowskie Centrum Kultury do 30 września czeka na nadsyłanie prac konkursowych na 51. Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej.

Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej w Mrągowie jest szczególnym dorobkiem kulturalnym miasta. Mrągowskie Centrum Kultury od wielu lat organizuje jego kolejne edycje. Przegląd służy propagowaniu amatorskiej twórczości plastycznej, stanowi zachętę dla twórców do dalszego rozwijania swoich pasji, daje im możliwość nawiązywania współpracy z różnymi instytucjami, budowania wartościowych więzi, znajdowania twórczej inspiracji. Jednocześnie jest okazją do zaprezentowania prac szerszej publiczności, która co roku licznie odwiedza wystawę.

Prace konkursowe do przeglądu z dziedziny malarstwa, grafiki i rysunku, można przesyłać do 30 września na adres: Mrągowskie Centrum Kultury, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 2 prace, które powstały w ciągu ostatnich 2 lat i nie były nagradzane w innych konkursach. Tematyka twórczości jest dowolna.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi na otwarciu wystawy konkursowej w dniu 15 października o godz. 15.00 w Mrągowskim Centrum Kultury, ul. Warszawska 26.

Kontakt: Iwona Dworakowska, tel. 89 743 3453, 603 628 588, e-mail: grafik@mck.mragowo.pl

Źródło: MCK