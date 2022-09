Chcą zachować powojenną historię Mrągowa

Władze miasta zapraszają do udziału w inicjatywie zbierania zdjęć i wspomnień dotyczących powojennego Mrągowa.

- Zachęcamy do przeszukania domowych archiwów i dostarczenia do nas materiałów. Pomoże nam to zachować historię naszego miasta - motywuje burmistrz Stanisław Bułajewski.

Stare, czarno-białe fotografie mają niesamowitą moc przyciągania. Zatrzymują wzrok na dłużej i wywołują uczucie nostalgii. Często lepiej niż kolor pokazują nastrój. Z ciekawością przyglądamy się im, bo przedstawiają świat, którego już nie ma. Jest to swego rodzaju fotograficzny wehikuł czasu, który pozwala nam cofnąć się o kilkadziesiąt lat i przekonać, jak wtedy wyglądało nasze miasto, jak wyglądali mieszkańcy (strój, fryzura) i co robili na co dzień.

- Prosimy o dostarczenie zdjęć, na których poza ludźmi widoczne są elementy architektoniczne miasta. Mile widziane są również wspomnienia dokumentujące życie mieszkańców. Zdjęcia zostaną zeskanowane, a oryginały oddane właścicielowi - mówi włodarz miasta. - Zapraszamy do kontaktu mailowego: b.gida@mragowo.um.gov.pl, telefonicznego 89 544 40 90 lub osobistego: Referat Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Mrągowie, RATUSZ, ul. Ratuszowa 5 w Mrągowie - dodaje.

Źródło: UM Mrągowo