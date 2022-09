Uczniowie podzielą pieniądze ze Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Czas na zgłaszanie pomysłów

W tej edycji SBO do dyspozycji jest ponownie 40 tysięcy złotych.

– Dzięki Szkolnemu Budżetowi Obywatelskiemu uczniowie decydują, na co przeznaczyć część budżetu Mrągowa. To uczniowie, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu ten, który zostanie zrealizowany – mówi Stanisław Bułajewski, burmistrz Mrągowa.

W procesie tworzenia SBO może uczestniczyć każdy mrągowski uczeń. Propozycje będzie można zgłaszać od 21 września do 12 października. Od 13 do 25 października potrwa weryfikacja zgłoszonych projektów. Głosowanie ruszy 9 listopada i potrwa do 22 listopada. Realizacja zwycięskich projektów jest planowana na kwiecień i maj 2023 roku. Zarówno składanie projektów, jak i głosowanie będą się odbywały za pośrednictwem strony internetowej www.szkolny.budzetobywatelski.pl.

Szkolny Budżet Obywatelski to inicjatywa mrągowskiego magistratu, która daje uczniom miejskich i powiatowych szkół możliwość realizowania swoich pomysłów i realnego wpływu na co wydawane są pieniądze z miejskiego budżetu. W poprzedniej edycji SBO wzięło udział 7 szkół miejskich i powiatowych z Mrągowa. Uczniowie zgłosili w sumie 26 projektów. Budżet wynosił 40 tys. złotych. W głosowaniu wzięło udział 2280 uczniów. Dzięki temu Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Kopernika wzbogaciła się o nowy sprzęt rekreacyjno-sportowy, Zespół Szkół Specjalnych o nowe szafki, w których uczniowie mogą schować swoje książki, przybory szkolne lub rzeczy osobiste, Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły o 28 stolików egzaminacyjnych, Szkoła Podstawowa nr 4 o nowy projektor i ekran projekcyjny. W I Liceum Ogólnokształcącym zainstalowano radiowęzeł. Zespół Szkół Oświatowo-Sportowych Baza wzbogacił się o pufy oraz stoły do gry w piłkarzyki, cymbergaja i tenisa stołowego. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy zagłosowali na projekt "Letnia klasa". Dzięki temu do szkoły trafił duży namiot, krzesełka i stół, co pozwala na organizację zajęć na świeżym powietrzu.

Przypomnijmy, że za tę inicjatywę w 2021 roku mrągowski samorząd został wyróżniony w konkursie „Innowacyjny Samorząd” zorganizowanym przez Serwis Samorządowy PAP. Mrągowo jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które zaczęło realizować Szkolny Budżet Obywatelski.

Wojciech Caruk

Paweł Krasowski