Anna Puławska i Dominika Putto z medalami Mistrzostw Europy

Zgodnie z harmonogramem na 21 sierpnia zaplanowano trzy finały z udziałem pochodzących z Mrągowa zawodniczek.

Niemal w samo południe w znakomity nastrój wprawiła wszystkich kibiców Dominika Putto. Razem z Katarzyną Kołodzieczyk popłynęły po tytuł Wicemistrzyń Europy w konkurencji K2 200, ulegając nieznacznie, bo zaledwie o 0,22 sek. Węgierkom. Nad trzecimi Niemkami miały już ponad sekundę przewagi.

To był dopiero przedsmak tego, co miało się wydarzyć później. O godz. 13.21 Anna Puławska wystartowała w finale biegu indywidualnego K1 na 500 metrów. Mimo tego, że "jedynka" nie jest kluczową konkurencją Puławskiej, Polka dosłownie nie dała szans rywalkom. Po wyrównanej pierwszej części dystansu, potem przewaga naszej reprezentantki już tylko rosła. "Wpadła" na metę jako pierwsza z czasem 1:53,881 wyprzedzając drugą Węgierkę Eszter Rendessy o ponad sekundę. Trzecia była Dunka Emma Jorgensen i Słowenka Anja Osteman. — Finał marzenie. Nawet go nie pamiętam. Byłam tak skupiona na sobie, żeby płynąć w tym tunelu, że jak przepłynęłam linię mety, to dopiero się rozejrzałam i zauważyłam, że przypłynęłam jako pierwsza. To dla mnie ogromna radość i szczęście — powiedziała chwilę po wyścigu w rozmowie z TVP Sport Anna Puławska. — Jako żołnierz Wojska Polskiego melduję wykonanie zadania — dodała.

Zwieńczeniem rywalizacji był wyścig "czwórek" na 500 metrów. Po bardzo dobrym biegu eliminacyjnym w finale zameldowały się Anna Puławska, Dominika Putto, Karolina Naja i Adrianna Kąkol. Tak, jak w lekkoatletyce mamy Aniołki Matusińskiego, tak w kajakarstwie coraz częściej mówi się Atomówkach Kryka. W finałowym starciu podopieczne Tomasza Kryka pokazały swoją atomową moc. Polki zdeklasowały rywalki wpływając na metę z czasem 1:35,231. Wyprzedziły aż o ok. 2,5 sekundy drugie Dunki i dotychczasowe Mistrzynie Europy Węgierki, które ostatecznie musiały zadowolić się brązem.

Przypomnijmy, że dzień wcześniej, 20 sierpnia Anna Puławska została Mistrzynią Europy razem z Karoliną Nają w konkurencji K2 500.

Na co dzień Anna Puławska trenuje w barwach klubu AZS AWF Gorzów Wielkopolski, a Dominika Putto w Zawiszy Bydgoszcz. Obie są jednak wychowankami Bazy Mrągowo.

Wojciech Caruk