Anna Puławska Mistrzynią Europy! A to jeszcze nie koniec

Konkurencja K2 500 była jedną z tych, w której polscy kibice mogli się spodziewać medalu. W końcu nasz kraj reprezentowały medalistki Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich - Karolina Naja i mrągowianka Anna Puławska.

Jednak w finale nie zabrakło innych silnych europejskich osad. Zwycięstwo nie wydawało się więc takie oczywiste. Pierwsza połowa dystansu to wyrównana walka kilku osad. Po ok. 250 metrach zaczęła jednak rosnąć przewaga Polek. I to właśnie Puławska i Naja zameldowały się na mecie jako pierwsze z czasem 1:41,418. Z tyłu zostały Belgijki (1:42,230) i Niemki (1:42,702).

To jednak nie koniec emocji i medalowych szans zarówno Anny Puławskiej, jak i drugiej mrągowianki - Dominiki Putto. W niedzielę, 21 sierpnia czeka nas kilka emocjonujących wyścigów?

Jak wygląda plan startów "naszych" kajakarek na 21 sierpnia?



godz. 12.12 - finał K2 200: Dominika Putto , Katarzyna Kołodziejczyk

godz. 13.21 - finał K1 500: Anna Puławska

godz. 14.26 - finał K4 500: Anna Puławska, Dominika Putto, Karolina Naja, Adrianna Kąkol

Sobotni medal Anny Puławskiej, to nie jedyny tego dnia medal zawodniczki z Warmii i Mazur. Kilka minut po wyścigu z udziałem mrągowianki, na starcie w konkurencji C2 500 stanęła kanadyjkarka Julia Walczak (AZS AWF Olsztyn) wraz z Sylwią Szczerbińską. Polki zdobyły brązowy medal, przegrywając z Ukrainkami i Węgierkami.

car