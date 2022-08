Anna Puławska i Dominika Putto rozpoczęły walkę o medale Mistrzostw Europy

Jako pierwsza z mrągowianek wystartowała Anna Puławska. Wychowanka Bazy Mrągowo zdecydowała się na udział w trzech konkurencjach. 18 sierpnia o godz. 12.15 wystartowała w biegu indywidualnym K1 na 500 metrów. Niestety ostatecznie Polka musiała uznać wyższość Niemki Jule Hake. Nad trzecią Czeszką Anezką Paloudovą miała już jednak ponad 2 sekundy przewagi. Awansem bezpośrednim do finału premiowane było tylko pierwsze miejsce. Puławska o finał będzie walczyła w półfinale. Ten wyścig jeszcze dzisiaj, 19 sierpnia o godz. 17.35.

Kolejny start Puławskiej to K2 500. Tutaj razem z Karoliną Nają nie dały szans rywalkom pewnie wygrywając swój bieg i awansując do finału. Do walki o medal staną w sobotę, 20 sierpnia o godz. 13.16.

19 sierpnia Anna Puławska wraz z drugą mrągowianką Dominiką Putto, a także z Karoliną Nają i Adrianną Kąkol uzyskały pewny awans do finału K4 500. Wprawdzie w półfinałowym biegu promocję uzyskiwały trzy pierwsze miejsca jednak Polki pozostawiły w tyle Brytyjki i Dunki. Finał tej konkurencji w niedzielę, 21 sierpnia o godz. 14.26.

Z kolei Dominika Putto o medal w K2 200 powalczy razem z Katarzyną Kołodziejczyk w niedzielę, 21 sierpnia o godz. 12.12.

car