Ratownicy MOPR ostrzegają przed sinicami. Pojawiły się na Jeziorze Mikołajskim, Tałty i Bełdany

- W dniu 17.08 na plaży miejskiej w Mikołajkach zaobserwowano zjawisko rozprzestrzeniania się sinic. Nasi ratownicy niezwłocznie poinformowali o tym Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Mrągowie. Na tę chwilę do odwołania nad kąpieliskiem powiewa czerwona flaga, dlatego bardzo prosimy o stosowanie się do poleceń naszych ratowników - poinformowało Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Jak się okazuje obecność sinic zauważono również na całym zachodnim brzegu Jeziora Mikołajskiego, a częściowo również Tałty i Bełdany. - Apelujemy o to aby wstrzymać się z kąpielą, a w przypadku zetknięcia się z wodą, w której występuje zakwit dokładnie umyć całe ciało - instruują ratownicy MOPR.

Kontakt z sinicą do przyjemnych nie należy. Efektem mogą być objawy takie jak

rumień skórny, świąd, podrażnienie oczu. Jeśli dojdzie do kontaktu sinicy z układem pokarmowym mogą pojawić się wymioty, nudności czy nawet dojść do uszkodzenia wątroby.

Jak twierdzą ratownicy, sytuacji nie sprzyjają warunki panujące obecnie na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich. - Brak wiatru, gwałtowny wzrost temperatury wody oraz małe zafalowanie sprzyjają rozprzestrzenianiu się sinic - informują MOPR-owcy.