36 Indonezyjczyków pracowało nielegalnie w powiecie mrągowskim

We wtorek, 9 sierpnia właściciel pośrednictwa pracy z województwa podlaskiego, złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze grzywny w wysokości 15 000 zł. Jak się okazało przedsiębiorca skierował 28 Indonezyjczyków do pracy w zakładzie produkcyjnym w powiecie mrągowskim bez wymaganych zezwoleń na pracę. Cudzoziemcy pracowali również na innych warunkach niż to określono w zezwoleniach. Ponadto właściciel firmy zaniżał odprowadzane składki na ubezpieczenie.

Druga agencja pośrednictwa pracy z województwa mazowieckiego skierowała 8 obywateli Indonezji do pracy w tym samym zakładzie produkcyjnym. Cudzoziemcy również pracowali na innych warunkach innych niż to określone było w zezwoleniach. Właścicielka przedsiębiorstwa przyznała się do popełnionych wykroczeń i złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze grzywny w wysokości 3 000 zł.

Teraz pracodawcy uregulowali niezbędne dokumenty i Indonezyjczycy mogą spokojnie pracować.

Źródło: W-MOSG