Anna Puławska i Dominika Putto ze złotymi medalami Mistrzostw Świata!

Rewelacyjne informacje dotarły do nas z kanadyjskiego miasta Halifax. W miniony weekend podczas odbywających się tam Mistrzostw Świata w Kajakarstwie mrągowianki Anna Puławska i Dominika Putto zdobyły medale. I to w dodatku złote!

Na ten moment polskie kajakarstwo czekało osiem lat. Ostatnie złote medale na kajakarskich Mistrzostwach Świata zdobyto w 2014 roku. Wtedy udało się to również paniom.

Pierwsze powody do radości kibice mieli już w sobotę 6 sierpnia. Anna Puławska, Dominika Puttobold text oraz Karolina Naja (złota medalistka z 2014 roku) i Adrianna Kąkol popłynęły razem w finale K4 na 500 metrów. Dziewczyny już wcześniej w biegu eliminacyjnym pokazały, że są w znakomitej formie i z najlepszym czasem awansowały do finału. W sobotę również pokazały sportową klasę, a ostatnie 200 metrów to była ich prawdziwa dominacja. Drugie na metę przypłynęły Australijki, a trzecie Meksykanki. - To był dla nas świetny wyścig. To pierwszy medal dla Polski w historii w tej konkurencji. Dlatego tym bardziej jesteśmy szczęśliwe i czekamy z optymizmem na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu - powiedziała tuż po biegu Anna Puławska, wychowanka Bazy Mrągowo, obecnie na co dzień w barwach AZS AWF Gorzów.

Dzień później w finale K2 500 do rywalizacji stanęły Anna Puławska i Karolina Naja. I również nie miały sobie równych. Na metę wpłynęły jako pierwsze. Tuż za nimi były Niemki i Belgijki. - Zrobiłyśmy to znowu! Na medal w tej konkurencji też musieliśmy czekać wiele lat. Piszemy więc nową historię polskiego kajakarstwa - nie kryła po wyścigu radości Puławska. - Najważniejsze są jednak za dwa lata Igrzyska Olimpijskie - dodała.

Zarówno dla Anny Puławskiej, jak i Dominiki Putto to pierwsze tytuły Mistrzostw Świata. Co ciekawe, reprezentująca na co dzień barwy Zawiszy Bydgoszcz Dominika Putto swoje złoto będzie mogła powiesić obok mistrzowskiego medalu swojego męża. Dawid Putto złoto zdobył podczas Mistrzostw Świata w 2013 roku w kajakarskiej sztafecie 4x200 metrów. - Ciche, małe marzenia się spełniają. Zostałyśmy Mistrzyniami Świata - napisała krótko na swoim Facebooku Dominika Putto.

Z Halifax polska reprezentacja kajakarska wróciła z siedmioma medalami, zdobywając trzy złote, trzy srebrne i jeden brązowy. A już niedługo kolejne emocje. Mrągowianek nie zabraknie na Mistrzostwach Europy w Monachium, które odbędą się w przyszłym tygodniu.

Wojciech Caruk