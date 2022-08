Wszystkie żeglarskie szlaki prowadzą do Mrągowa

W dniach 6-7 sierpnia 2022 roku odbędą się ostatnie regaty eliminacyjne Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa – Arkodach&Stomasz Cup. Kto w tym roku awansuje do finału cyklu? Dodatkowo na mrągowskim akwenie zobaczymy także zawodników OK Dinghy oraz Korsarzy.

Trzecie i ostatnie w tym roku regaty eliminacyjne ŻGP Mrągowa, które wyłonią ostatecznych finalistów cyklu, zostaną rozegrane w trzech klasyfikacjach ŻGP Mrągowa: jachtów otwarto pokładowych, kabinowych oraz Open. Oprócz tego, dodatkowo sklasyfikowani zostaną zawodnicy OK Dinghy oraz Korsarze. Organizator planuje w ciągu dwóch dni przeprowadzić 8 wyścigów.

– Pragnę przypomnieć, że zgodnie z życzeniami zawodników startujących w Żeglarskim Grand Prix Mrągowa punktowany w cyklu będzie wyłącznie jeden dzień regat (sobota). Klasy OK Dinghy oraz Korsarz będą ścigać się przez dwa dni. Zachęcam jednak do uczestnictwa w całych regatach, bo wzorem wieloletnich tradycji nie zabraknie atrakcji zarówno na wodzie, jak i na lądzie – komentuje Mateusz Kossakowski, prezes MTR „Czos”.

Zapisy do regat odbywają się głównie drogą elektroniczną. Biuro regat pozostaje jednak otwarte by w szczególnych przypadkach móc pomóc uczestnikom i przyjezdnym gościom. Wpisowe do zawodów wynosi 60 zł od osoby dorosłej. Ceremonia otwarcia została zaplanowana na 11.00 na plaży przy Ekomarinie, a godzinę później rozpocznie się pierwszy wyścig.

Plan regat