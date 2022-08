Piknik Country był bezpieczny

Policjanci podsumowali tegoroczny 41. Międzynarodowy Festiwal Piknik Country i Folk 2022 w Mrągowie. Według oceny funkcjonariuszy był to kolejny spokojny piknik, któremu towarzyszyła świetna zabawa. Nad bezpieczeństwem czuwało ok stu policjantów.

Już po raz 41 w Mrągowie odbył się Międzynarodowy Festiwal Piknik Country i Folk 2022. W dniach 29-31 lipca 2022r. Mrągowo zmieniło swoje oblicze i przekształciło się w kowbojskie miasteczko. Na to muzyczne święto co roku przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy fanów muzyki country oraz turystów. Fani muzyki oprócz udziału w koncertach mogli cieszyć się urokami naszego miasta oraz okolicy.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców i przybyłych gości podczas imprezy rodem z dzikiego zachodu czuwało w ciągu trzech dni blisko stu policjantów. Dzięki wsparciu funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie przez policjantów ruchu drogowego z pobliskich jednostek oraz policjantów Oddziału Prewencji Policji z Olsztyna, można uznać, że impreza przebiegła spokojnie i bezpiecznie. Policjanci nie tylko dbali o bezpieczeństwo i porządek publiczny ale również pomagali osobom, które zwracały się do nich o pomoc.

O bezpieczeństwo na drogach podczas imprezy dbali policjanci ruchu drogowego pełniąc służbę zarówno w radiowozach oznakowanych, jak i nieoznakowanych oraz na motocyklach. W czasie trwania pikniku nie doszło do żadnego wypadku samochodowego. Dobrej zabawie podczas pikniku towarzyszyło również spożywanie alkoholu. Policjanci nauczeni doświadczeniem, jak co roku zwracali szczególną uwagę na stan trzeźwości kierowców. Przez cały okres imprezy kierujący mogli spodziewać się kontroli w tym zakresie. Mimo tego, w ręce policjantów podczas tej muzycznej imprezy wpadł jeden nietrzeźwy kierujący, jeden nietrzeźwy rowerzysta oraz jedna nietrzeźwa osoba jadąca hulajnogą elektryczną.

W piątek, 29 lipca ok. godz. 21 w Nowych Kiełbonkach (gm. Mrągowo) policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego subaru. Funkcjonariusze od razu zauważyli, że mężczyzna jest pod działaniem alkoholu. Okazało się, że wsiadł za kółko mając prawie 3 promile alkoholu w organizmie. 50- letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu mrągowskiego za swoją nieodpowiedzialność będzie tłumaczyć się przed sądem.

Tego samego dnia ok. godz. 21 uwagę funkcjonariuszy zwrócił rowerzysta, który na skrzyżowaniu ul. Wolności i Giżyckiej za nic miał sygnalizację świetlną, czując się panem drogi i przejechał przez skrzyżowanie, gdy sygnalizator pokazywał czerwone światło. Gdy policjanci zatrzymali go do kontroli okazało się, że to nie koniec jego przewinień, ponieważ 32- letni cyklista miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Tę wycieczkę rowerową zapamięta na długo, ponieważ za niestosowanie się do sygnałów świetlnych został ukarany mandatem w kwocie 500 zł i za jazdę pod wpływem alkoholu 2500 zł.

Chwilę później na ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie w ręce policjantów wpadł nietrzeźwy mężczyzna, który jechał hulajnogą elektryczną. Badanie alkomatem wykazało, że miał prawie promil alkoholu w organizmie. Słono będzie kosztowała go podróż hulajnogą, ponieważ został ukarany mandatem w kwocie 2500 zł.

Policjanci dbali również o bezpieczeństwo uczestników Parady Country. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na używanie pojazdów niezgodnie z ich przeznaczeniem (przewożenie pasażerów na dachach pojazdów i siedzących na krawędziach drzwi, kręcących tzw. „bączki”, „palących gumę”).

- Dzięki dużemu zaangażowaniu policjantów i ich pracy możemy uznać, że 41 Piknik Country, który już jest historią był bezpieczny i spokojny - podsumowuje Paulina Karo, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.

Źródło: KPP Mrągowo