To już zaledwie za kilka dni w małym miasteczku, a raczej w mazurskiej wiosce spotkają się muzycy i wielbiciele muzyki. Na nowo po ponad 100 latach zabrzmią organy w dawno nie użytkowanym kościele. Kościół Ewangelicki w Warpunach wpisany jest do rejestru zabytków. Niszczał przez dziesiątki lat aż znalazł przyjaciół, którzy zechcieli pomóc i ocalić od zniszczenia. Mazury są wyjątkowo bogate w wielokulturowe dziedzictwo. Często niestety wspólna historia, artefakty, zabytkowe obiekty popadają w "niepamięć". Bardzo budujące jest to, że obiekt od kilku lat, dzięki staraniom honorowego obywatela miasta Mrągowa Pastora Fryderyka Teglera i działaczy ze Stowarzyszenia Freunde Masurens nabiera znów blasku.

Grupa ludzi dobrej woli wraz ze ww. Stowarzyszeniem Przyjaciele Mazur, któremu przewodniczy Kerstin Harms z Niemiec, nie tylko ratuje zabytek przed zniszczeniem ale też wprowadza nowe życie do obiektu. Odnowiono w ciągu kilku lat organy i w maleńkich Warpunach w kościele odbędą się pierwsze na taką skalę "Międzynarodowe Dni Muzyki w Warpunach".

Wydarzenie to ma szansę stać się cykliczne, a Warpuny ze swoją historią miejscem spotkań dla wielu kultur. Organizatorzy zapraszają, zachęcając mieszkańców do wspólnej pracy nad zachowaniem całości zabytku, a także włączając licznych artystów do prezentacji malarstwa, czy też wykonania muzyki w obiekcie sakralnym tworzą nową jakość.

Dzięki życzliwości społeczności lokalnej w Warpunach podczas festiwalu muzyki będzie można zobaczyć prace Anny z Charkowa, które są inspirowane mazurską przyrodą tj. 6 sierpnia (w sobotę) w świetlicy, na przeciw kościoła odbędzie się spotkanie z Anną Buhai.

W kwestii wyjaśnienia: Anna Buhai jest uchodźczynią wojenną z Ukrainy i nasze Stowarzyszenie Zielone Dzieci z Mrągowa włącza się pomoc w adaptacji uzdolnionej twórczyni do warunków życia na Mazurach. Dlatego też chcemy zaprosić czytelników na to wydarzenie. Warto przekraczać granice, dla obecnych dokonywać prezentacji kultur, które popadły w zapomnienie. Jeśli ktoś się zastanawia, czy warto przyjechać na spotkanie z muzyką i artystami, czy warto pracować nad dziełem zachowania dla potomnych tego zabytkowego obiektu, co czasem wydaje się niemożliwe dla lokalnej społeczności - odpowiedź jest oczywista - tak warto to robić! Warto łączyć siły i budować potencjał tożsamości młodych ludzi i naszej Małej Ojczyzny.

Spotkania rozpoczną się już za kilka dni. 4 sierpnia. A kościół rozbrzmi muzyką wraz z koncertem inauguracyjnym min. z udziałem mrągowskiego chóru pod kierownictwem Cezarego Nowakowskiego.

Do zobaczenia!