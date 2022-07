Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego już w niedzielę

18. edycja przeglądu rozpocznie się o godz. 11.00, a zakończy o 17.00. Co się będzie działo w tym czasie? Będzie można odwiedzić stoiska osób prywatnych, artystów, rękodzielników, organizacji czy firm zajmujących się produkcją i sprzedażą wyrobów regionalnych. To będzie również okazja do kupienia prezentowanych produktów.

Organizatorzy, Mrągowskie Centrum Kultury, zapraszają też na warsztaty tradycyjnej kuchni, zielarstwa i rękodzielnicze.

Podczas przeglądu przeprowadzony zostanie konkurs na "Pamiątkę Warmii i Mazur". Zostanie ona wybrana spośród zgłoszonych prac rękodzielniczych

symbolizujących region Warmii i Mazur, lokalną tradycję lub artystyczne dzieła z lokalnym motywem. Ci, którzy jeszcze nie zdecydowali się na zgłoszenie, mogą to uczynić do 10 lipca. Autorzy prac dostarczają prace na własny koszt za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres Mrągowskiego Centrum Kultury, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo. Warunkiem jest to, że zgłoszone dzieła nie mogą być wcześniej nagradzane na innych konkursach i przeglądach. - Celem konkursu jest pozyskanie oryginalnych prac na potrzeby promocji województwa warmińsko-mazurskiego - informują Organizatorzy.

Autorzy wyróżnionych dzieł otrzymają nagrody i dyplomy.