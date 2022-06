78. Rajd Polski. Bezpieczeństwo kibiców ponad wszystko

Jak wiadomo w pierwszej kolejności o własne bezpieczeństwo powinniśmy zadbać sami. Dlatego warto pamiętać o kilku kluczowych zasadach:

- rajd można obserwować tylko z wyznaczonych przez organizatora miejsc widokowych. Przebywanie w innych punktach może być nie tylko tragiczne w skutkach, ale również doprowadzić do przerwania lub odwołania odcinka specjalnego rajdu.

- miejsca niebezpieczne będą wyłączone dla publiczności i oznaczone specjalnymi tabliczkami.

- ilość miejsc parkingowych jest ograniczona. Organizatorzy zachęcają do pozostawiania aut w wyznaczonych miejscach i przemieszczania się pieszo.

- organizatorzy apelują o stasowanie się do oznakowania i zachowania szczególnej ostrożności na drogach, a także respektowanie poleceń funkcjonariuszy oraz obsługi rajdu.

- od 10 do 12 czerwca obowiązuje całkowity zakaz latania dronami nad miejscem imprezy i odcinkami specjalnymi.

- Wszystkie strefy przygotowane zostały zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa znajdującymi się w Planie Zabezpieczenia Rajdu - zapewniają Organizatorzy. - Każde miejsce na trasie ORLEN 78. Rajdu Polski uznane za niebezpieczne będzie poddane szczególnemu nadzorowi służb zabezpieczenia rajdu oraz oznakowane tabliczkami z napisem NO ENTRY.

Informacje o lokalizacji stref można naleźć m.in. na FB: Rajd Polski | Rally Poland

- Ponad 300 policjantów z Warmii i Mazur każdego dnia będzie uczestniczyć w działaniach zabezpieczających imprezę. Są to funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie oraz z komend powiatowych - mówi. asp. Tomasz Markowski, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. - Służba będzie pełniona każdego dnia m.in. przez policjantów na motocyklach, quadach, w radiowozach oznakowanych i nieoznakowanych oraz patrole piesze i będzie ona koordynowana przez sztab dowódcy akcji. Dzięki temu funkcjonariusze będą bardziej mobilni i będą mogli szybciej docierać w miejsca, w których wystąpiły utrudnienia w ruchu drogowym i na bieżąco udrożniać ruch pojazdów. Pamiętajmy o tym, by bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom funkcjonariuszy oraz poleceniom służb organizatora - dodaje policjant.

78. Rajd Polski to 188 km odcinków specjalnych i 667 km dróg dojazdowych. Łącznie to 885 km na terenie pięciu powiatów: mrągowskiego, ełckiego, oleckiego, giżyckiego oraz piskiego.

W trakcie Rajdu wymagany policyjny nadzór będzie pełniony na trasach dojazdowych, m. in.: DK 16 na odcinku Mrągowo - Mikołajki – Orzysz - Ełk, DK 63 na odcinku Giżycko – Orzysz - Miłki i Ruda - Staświny, DK 65 na odcinku Olecko - Ełk, drogach wojewódzkich nr 655 na odcinku Wydminy – Pietrasze i Olecko - Wieliczki, nr 643 na odcinku DK 16 - Kozin oraz wielu innych powiatowych i gminnych, po których będzie odbywał się dojazd do odcinków specjalnych.