78. Rajd Polski już w ten weekend

Przejazdy testowe pod Mikołajkami trwają już od 8 czerwca. Sportowe emocje rozpoczną się 10 czerwca. O godz. 12.30 rozegrany zostanie odcinek kwalifikacyjny Baranowo. O godz. 17.00 w centrum Mikołajek odbędzie się oficjalna inauguracja, a o godz. 19.00 na torze Mikołajki Arena rozpocznie się widowiskowa próba, w której jednocześnie wystartują po dwie załogi. W sobotę rajdowe zmagania przeniosą się na odcinki specjalne - Krzywe (godz. 9.15 i 15.10), Wojnasy (godz. 10.10 i 16.05) i Wieliczki (godz. 11.00 i 16.55), a wieczorem ponownie na tor w Mikołajkach (godz. 19.00). Triumfatorów rajdu poznamy w niedzielę po wyścigach na odcinkach Mikołajki Max (godz. 8.20 i 12.45), Świętajno (godz. 9.45 i 14.10) i Miłki (godz. 11.08 i 16.08 - Power Stage). Korki od szampanów powinny wystrzelić w centrum Mikołajek 12 czerwca przed godz. 18.00.

Do rywalizacji staną 104 załogi z całej Europy. Rajd jest również czwartą rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski w sezonie 2022 oraz etapem czwartej rundy Mistrzostw Europy FIA. Na liście zawodników - najlepsi z najlepszych. Z mazurskimi szutrami zmierzą się m.in. liderzy rankingu ERC - Hiszpanie Efren Llarena i Nil Solans. Do rywalizacji zgłosili się również m.in. Simone Tempestini (Rumunia), Alberto Battistolli, Simone Campedelli (obaj Włochy), Norbert Herczig (Węgry), Filip Mares (Czechy) oraz Vaidotas Żala (Litwa). Polskę będą reprezentowali m.in. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk - zawodnicy w barwach Orlen Team.

O wyjątkowości mikołajskiego rajdu mówił podczas konferencji prasowej Maciej Wisławski, dwukrotny triumfator Rajdu Polski w roku 1996 i 1998. - Rajd Polski to jest rajd, który zmienił moje życie. Zmienił bieg historii mojego udziału w rajdach. Jestem chyba jedynym pilotem na świecie, który startował we wszystkich lokalizacjach Rajdu Polski. Poczynając od czasów, kiedy bazą rajdu był Kraków z wieloma pętlami oesowymi. To było coś niesamowitego. 1974 rok, to był mój pierwszy Rajd Polski, 48 lat temu. Po piekielnie długim rajdzie z bazą w Krakowie przeniosłem się do drugiej lokalizacji we Wrocławiu, gdzie odcinki specjalne były w Kotlinie Kłodzkiej czy Górach Sowich. Potem rajd znów wrócił do Krakowa by ponownie zawitać do Wrocławia i Kłodzka. Od siedemnastu lat jesteśmy w Mikołajkach. To właśnie tutaj ten rajd ma swój wyjątkowy, specyficzny klimat, co mogę powiedzieć z perspektywy startu we wszystkich lokalizacjach tej imprezy – powiedział legendarny pilot rajdowy.

Dla wielbicieli rajdów przygotowano ok. 30 punktów z infrastrukturą w postaci m.in. parkingów, campingów czy punktów obserwacyjnych, a nawet specjalnej strefy z dmuchanymi atrakcjami dla dzieci. - Cieszę się się, że nie musimy organizować imprezy, która z założenia jest imprezą robioną dla kibiców, bez ich obecności tak jak to niestety było w ubiegłym roku - mówi Krzysztof Maciejewski, Dyrektor ORLEN 78. Rajdu Polski.

Na kibiców czeka wiele dodatkowych atrakcji. Przy każdym z odcinków znajdują się strefy kibica, z których będzie można bezpiecznie oglądać przejazdy. W Punktach Obsługi Kibica ORLEN 78. Rajdu Polski można uzyskać komplet informacji na temat zawodów oraz nabyć wszystkie rodzaje biletów i karnetów na ORLEN 78. Rajd Polski. Takie punkty będą zlokalizowane w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach, na Stacji Paliw Orlen Prawdowo oraz w Parku Serwisowym - namiot Gadżety Rajdowe.

Organizatorzy przypominają jednocześnie, że w czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz lotów dronami nad obszarem wyścigów. Zmagania rajdowców będzie za to można oglądać... w telewizji. Transmisję przeprowadzi Motowizja, a komentatorem będzie Kajetan Kajetanowicz



Wszystkie niezbędne informacje, np. mapki, dojazdy do stref kibica, zasady bezpieczeństwa, bilety itp. można znaleźć na stronie internetowej www.rajdpolski.pl.

Wojciech Caruk