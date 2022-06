Bieżnia w Marcinkowie taka jak w Sydney czy Londynie

Był to wyjątkowy prezent dla wszystkich uczniów, którzy od teraz mają do dyspozycji dwa piękne boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę, a także bieżnię i skocznię do skoku w dal.

Kompleks boisk sportowych w Sołectwie Marcinkowo to inwestycja, którą Gmina Mrągowo planowała już kilka lat wcześniej, jednak dopiero pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pomogły zrealizować marzenia uczniów i mieszkańców o nowoczesnym obiekcie sportowym. Przyznana w 2020 roku kwota 1 mln 91 tysięcy złotych, decyzją Rady Gminy Mrągowo została przekazana właśnie na ten cel. Całkowity koszt budowy wyniósł prawie 1,4 mln zł, a różnicę pomiędzy dofinansowaniem a ostatecznym kosztem, samorząd pokrył ze środków własnych. Wykonanie inwestycji powierzone zostało firmie Panorama Obiekty Sportowe, która w ciągu 12 miesięcy wykonała to zadanie doskonale. Co ciekawe, na bieżni oraz rozbiegu skoczni w dal zainstalowana została nawierzchnia Polytan Rekortan M (sandwich), która jest w pełni profesjonalną nawierzchnią zainstalowaną na wielu stadionach z certyfikatem IAAF na świecie - m.in. w Melbourne i Sydney w Australii, we Florencji we Włoszech, w Lizbonie w Portugalii czy w Londynie w Wielkiej Brytanii.

- Jeszcze rok temu w tym miejscu był plac zaadoptowany na boisko, który przez lata służył uczniom tej szkoły, jednak absolutnie nie przystawał do obecnych czasów. Podjęliśmy działania, których efekt możemy dziś podziwiać i niewątpliwie jest to powodem do poczucia dumy z wykonania tak efektownej i potrzebnej inwestycji – mówi Piotr Piercewicz, wójt Gminy Mrągowo. - Jestem przekonany, że boiska dadzą możliwości aktywnego spędzania czasu, pozwolą uczniom tej szkoły w godnych warunkach realizować program zajęć wychowania fizycznego i staną się jedną z wizytówek Marcinkowa. Pragnę podziękować wszystkim osobom odpowiedzialnym za skuteczną realizację tej inwestycji.

I choć na uroczystości otwarcia pogoda nie była łaskawa, to prócz symbolicznego przecięcia wstęgi, przygotowane zostały także występy artystyczne uczniów, stoiska m.in. KGW z Marcinkowa i Bożego, udało się także rozegrać mecz piłki nożnej i część gier i zabaw dla najmłodszych. Część zaplanowanych konkurencji sportowych zostało przeniesionych na kolejne, miejmy nadzieję już słoneczne dni. Wydarzenie odbyło się w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Gminie Mrągowo.

Źródło: Gmina Mrągowo