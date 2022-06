Ponad 100 załóg wystartuje w 78. Rajdzie Polski. Do Mikołajek przyjadą najlepsi kierowcy z całej Europy

Rajd jest również czwartą rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski w sezonie 2022 oraz etapem czwartej rundy Mistrzostw Europy FIA

- Rajd Polski to już klasyk cieszący się uznaniem zawodników, kibiców i mediów. Wymagające odcinki specjalne na malowniczych Mazurach są zawsze areną ciekawej i bardzo widowiskowej rywalizacji. W harmonogramie najbliższej edycji rajdu znajdą się znane i lubiane oesy, ale aż 30 procent prób sportowych będzie przebiegało po nowych lub niewykorzystywanych od wielu lat trasach. Rekomendacji nie wymagają odcinki rozgrywane na torze Mikołajki Arena, czy też sama stolica Mazur – miejsce inauguracji i zakończenia rajdu – mówi Michał Sikora, prezes Polskiego Związku Motorowego.

Nic więc dziwnego, że do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 100 rajdowych załóg. W ramach Mistrzostw Europy rywalizować będzie 58 kierowców. Aż 14 z nich to reprezentanci naszego kraju. Z kolei o tytuł Mistrza Polski powalczy 40 rajdowych duetów. O punkty w polskim czempionacie aut historycznych walczyć będą 22 załogi. Nie zabraknie też starcia rajdówek Rally2, dawniej R5. W tej grupie sportowych aut w najwyższej dopuszczonej w ERC specyfikacji zgłoszonych jest 26 pojazdów. Na liście zawodników - najlepsi z najlepszych. Z mazurskimi szutrami zmierzą się m.in. liderzy rankingu ERC - Hiszpanie Efren Llarena i Nil Solans.

Serca polskich kibiców powinny mocniej zabić przy przejazdach m.in. Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Zawodnicy Orlen Team przyjadą na Mazury prosto z Sardynii, gdzie wystartują w Rajdzie Włoch (Runda WRC). Przypomnijmy, że ten polski duet 22 maja zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej Rajdu Portugalii. - To będzie nasz czwarty start w Rajdzie Polski – miły powrót do mistrzostw Europy. Dobrze czujemy się z Szymonem na mazurskich trasach i na pewno damy z siebie wszystko - mówi Mikołaj Marczyk. - Rajd Polski zawsze jest dla mnie czymś wyjątkowym. Spotkanie z polskimi kibicami, największa motorsportowa impreza w kraju. To czerwiec, Mazury – klimat tego rajdu jest niepowtarzalny. Nigdzie nie startuje się lepiej, niż w domu - dodaje jego pilot Szymon Gospodarczyk. W ubiegłym roku, w 77. Rajdzie Polski, zajęli trzecie miejsce za Aleksiejem Łukjaniukiem i Andreasem Mikkelsenem. W tym roku zapowiadają walkę o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej.

Rywalizacja rozpocznie się w piątek 10 czerwca. O godz. 12.30 rozegrany zostanie odcinek kwalifikacyjny Baranowo. O godz. 17.00 w centrum Mikołajek odbędzie się oficjalna inauguracja, a o godz. 19.00 na torze Mikołajki Arena rozpocznie się widowiskowa próba, w której jednocześnie wystartują po dwie załogi. W sobotę rajdowe zmagania przeniosą się na odcinki specjalne - Krzywe, Wojnasy, Wieliczki, a wieczorem ponownie na tor w Mikołajkach. Triumfatorów rajdu poznamy w niedzielę po wyścigach na odcinkach Mikołajki Max, Świętajno i Miłki. Korki od szampanów powinny wystrzelić w centrum Mikołajek 12 czerwca przed godz. 18.00.

Na kibiców czeka wiele dodatkowych atrakcji. Szczegółowe informacje o programie i biletach można znaleźć na stronie internetowej www.rajdpolski.pl.