Miliony z Polskiego Ładu trafią do powiatu mrągowskiego

Największe dofinansowanie otrzyma Gmina Sorkwity. Kwota 9 975 000,00 zł zostanie przeznaczona na modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Sorkwity. Na jakie projekty zostaną przeznaczone pieniądze w pozostałych samorządach?

Gmina Piecki

- budowa ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej i ciągu pieszego wraz z obiektami małej architektury i zewnętrzną instalacją oświetlenia w msc. Piecki - 2 000 000,00 zł

Gmina Mrągowo

- przebudowa dróg gminnych w Gminie Mrągowo - 8 502 500,00 zł

- budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Mrągowo - 1 620 000,00 zł

Powiat Mrągowski - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1779N Mikołajki – Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym - 4 750 000,00 zł

Miasto Mikołajki - rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Mikołajkach– etap I - 4 750 000,00 zł

Miasto Mrągowo - zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej - 3 655 000,00 zł

Łącznie do samorządów z powiatu mrągowskiego ma trafić 35 252 500 złotych. Z puli 30 mld złotych, które teraz zostały rozdysponowane, do województwa warmińsko-mazurskiego trafi niemal 1,4 mld złotych. — To są bezzwrotne dotacje — nawet do 95 proc. wartości inwestycji — na realizację najważniejszych, strategicznych inwestycji samorządów lokalnych — podkreślił na konferencji prasowej wojewoda Artur Chojecki. — To są inwestycje, które samorządy same zaproponowały — dodał poseł PiS Jerzy Małecki. — Większość tych wniosków została zaopiniowana pozytywnie, a kwota dla naszego województwa jest rekordowa. Trzeba też podkreślić, że wkład własny do tych inwestycji wynosi tylko od 5 do 15 proc.

fot. pixabay.com