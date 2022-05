Nowy wóz już służy w OSP Sorkwity

Druhowie z OSP Sorkwity odebrali kluczyki do nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. Pojazd trafił do jednostki z Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie.

Uroczyste przekazanie pojazdu odbyło się 25 maja w siedzibie KP PSP w Kętrzynie. Aktu wręczenia kluczy do samochodu na ręce druha Roberta Gumbrewicza - Naczelnika OSP Sorkwity i kierowcy - druha Sławomira Orłowskiego dokonali Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Artur Chojecki i Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - st. bryg. Adam Jastrzębski.





Obecny na uroczystości wójt Gminy Sorkwity przypomniał, że jednostka OSP Sorkwity funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego już od 1995 roku. - Jest bardzo ważnym elementem zabezpieczenia przeciwpożarowego i nie tylko. Pożary to tylko statystycznie 1/3 wszystkich wyjazdów. Sorkwity położone są w ciągu drogi krajowej nr 16, która już niedługo zmieni swój status na drogę ekspresową. Już w tej chwili jest drogą o niesamowitym natężeniu ruchu - powiedział Józef Maciejewski. Dodał też, że właśnie przed wyjazdem do Kętrzyna strażacy z OSP Sorkwity zostali zadysponowani do wypadku w miejscowości Kozarek Wielki. - To pokazuje, jak bardzo ważne jest zabezpieczenie naszej gminy - podkreślił włodarz.

Mercedes-Benz Atego GBA-Rt 2,5/24 służył w Kętrzynie dziewięć lat. Teraz zastąpił na służbie mocno zużyty średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Star, rocznik 1983, który służył druhom z Sorkwit 17 lat. - Jestem przekonany, że jednostka mając taki samochód będzie jeszcze rzetelniej wypełniać swoje strażackie, społeczne powinności - zapewnił wójt Maciejewski.

Gmina Sorkwity w zamian wsparła finansowo kętrzyńską komendę w zakupie nowego pojazdu - średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault z napędem 4x4. Auto trafiło do Kętrzyna pod koniec kwietnia.

Wojciech Caruk