Wyścig nad Dajną w Pieckach już w ten weekend

Bazę Milko Mazury MTB stanowić będzie Miasteczko Sportowe zlokalizowane na terenach rekreacyjnych w centrum Piecek. Zawodnicy, biorący udział w zmaganiach kolarskich, będą mieli do pokonania 4 różne dystanse, w zależności od umiejętności: PRO to 3 rundy, w sumie 87,4 km, Expert to 2 rundy i 58,6 km, Hobby oraz Electofun E-Bike Race to 1 runda i konieczność przejechania na rowerze 29 km oraz sobotni FUN o długości 19,5 km.

Trasa w Pieckach to klasyczny maraton po malowniczych i dziewiczych terenach Nadleśnictwa Strzałowo. Część trasy poprowadzona została obok ścieżki edukacyjnej nad stawem złożonej m.in. z 1000 m drewnianych kładek i pomostów. Sama Gmina Piecki to miejsce wyjątkowe. Wśród głównych atrakcji przyrodniczych można tu wymienić szlak rzeki Krutyni, który przepływa przez rezerwaty, jeziora w otoczeniu pięknych krajobrazów.

Same wyścigi Milko Mazury MTB to nie tylko rywalizacja sportowa, to też zdrowy i aktywny sposób na spędzenie rodzinnego weekendu. Spotkanie i start zawodników w Pieckach będzie kolejnym potwierdzeniem tej idei przewodniej organizatorów. Dzieci i młodzież będą mogli wziąć udział w dwóch wyścigach Łaciate Junior Strider Racing i Łaciate Junior RACE – Liga Szkółek Kolarskich. Wyścigi dopasowane są odpowiednio do grup wiekowych.

W miasteczku sportowym Partner cyklu Electofun Centrum Elektrycznych Pojazdów miejskich stworzy specjalną strefę, w której udostępnione zostaną elektryczne rowery mtb. Osobiście będziecie mogli przetestować je na trasie. W tym sezonie do wygrania także rower elektryczny, hulajnogi elektryczne i akcesoria rowerowe.

Komunikat Startowy https://www.mazurymtb.pl/zawody/etapy/88

Trasa wyścigu: https://www.mazurymtb.pl/aktualnosci/mazurskie-trasy-i-szlaki-kolarstwa-gorskiego-zbior-plikow-gpx

Zapisy on-line prowadzone są na stronie www.mazurymtb.pl.

Milko Mazury MTB Etap 2 – Piecki – Wyścig nad Dajną organizowany jest przy współpracy z Gminą Piecki.

Autor: Natalia Wrzosek, Milko Mazury MTB