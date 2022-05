Strażacy obchodzili swoje święto

W strażackim święcie, prócz mundurowych, uczestniczyli samorządowcy i osoby, które na co dzień współpracują z mrągowska komendą. — Wszyscy dobrze wiemy, że służba strażacka nie jest łatwa. Wymaga pełnego poświęcenia dla drugiego człowieka, który potrzebuje pomocy — powiedział burmistrz Mrągowa, Stanisław Bułajewski. — Dlatego z okazji święta życzę wszystkim strażakom przede wszystkim bezpiecznej służby. Oby każda akcja, do której wyjedziecie, kończyła się dla Was szczęśliwym powrotem do domów.

Apel odbył się 23 maja, a rozpoczął się złożeniem przez dowódcę uroczystości meldunku. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt, uhonorowano wyróżniających się strażaków medalami, odznaczeniami oraz awansami.

Postanowieniem Prezydenta RP Brązowy „Krzyż Zasługi” otrzymał młodszy brygadier Tomasz Syguła.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową odznakę ”Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymał aspirant Sławomir Śniadach.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 maja nadał wyższe stopnie służbowe:

Stopień starszego kapitana otrzymał:

kapitan Paweł Dykyj

Stopień kapitana otrzymał:

młodszy kapitan Marcin Kordek

młodszy kapitan Bartłomiej Nalazek

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja nadał wyższe stopnie służbowe:

stopień starszego aspiranta otrzymał:

aspirant Sebastian Miciński

stopień aspiranta otrzymali:

młodszy aspirant Szymon Bejnar

młodszy aspirant Roman Olszyński

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja nadał wyższe stopnie służbowe:

stopień starszego ogniomistrza otrzymali:

ogniomistrz Piotr Kaczyński

ogniomistrz Teresa Krawczyk

ogniomistrz Sylwester Kulik

ogniomistrz Marcin Włodarczyk

stopień ogniomistrza otrzymali:

młodszy ogniomistrz Robert Bumbul

młodszy ogniomistrz Kamil Kabat

młodszy ogniomistrz Łukasz Trzciński

stopień starszego sekcyjnego otrzymali :

sekcyjny Jacek Gomoła

sekcyjny Arkadiusz Socha

stopień sekcyjnego otrzymali:

starszy strażak Michał Jaworski

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Złotą odznakę ”Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymał starszy kapitan Radosław Kusiek.

Brązową odznakę ”Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymał starszy ogniomistrz Marcin Włodarczyk.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 maja nadał stopień starszego kapitana - kapitanowi Józefowi Banachowi.

Odznaczenia oraz akt nadania stopnia służbowego dla wymienionych funkcjonariuszy zostały wręczone podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się w Olsztynie dnia 10 maja 2022 r.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie st. kpt. Józef Banach, z okazji Dnia Strażaka mianował na wyższe stanowiska służbowe:

starszego kapitana Pawła Wasiulewskiego na stanowisko Zastępcy dowódcy zmiany

kapitana Bartłomieja Nalazek na stanowisko starszego specjalisty w wydziale operacyjnym

młodszego aspiranta Przemysława Bartosiewicza na stanowisko Starszego inspektora w Sekcji kwatermistrzowsko-technicznej

młodszego aspiranta Piotra Szymańskiego na stanowisko Zastępcy dowódcy zmiany

Za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz osiągnięte wyniki w służbie Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przyznał nagrodę pieniężną:

starszemu kapitanowi Józefowi Banachowi

młodszemu brygadierowi Tomaszowi Syguła

aspirantowi Sławomirowi Śniadachowi

młodszemu ogniomistrzowi Wojciechowi Damięckiemu

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych, dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżniony został st. kpt. Radosław Kusiek

W dowód wdzięczności i uznania za okazaną pomoc i życzliwość w realizacji zdań, Komendant Powiatowy wyróżnił następujące osoby:

Pana Marcina Piwowarczyka – Dyrektora zakładu Mlekpol Mrągowo

Pana Roberta Śliwińskiego – Właściciela Hotelu Robert's Port w Starych Sadach

Pana Mariusza Otkińskiego – pracownika Mrągowskiego Centrum Kultury

Pana Mateusza Pisowłockiego – pracownika Auto-Złom Bagienice

Paweł Krasowski