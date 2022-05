Inauguracja Pucharu Polski na Czosie

– Jesteśmy szczęśliwi, że ponownie możemy otworzyć cykl Pucharu Polski Jachtów Kabinowych i zaprosić wszystkich żeglarzy do Mrągowa – komentuje Mateusz Kossakowski, Prezes Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego „Czos”. – Prace nad tegorocznym kalendarzem i przygotowaniem imprez żeglarskich rozpoczęły się tak naprawdę tuż po zakończeniu ubiegłorocznej edycji. Żeglarskie Grand Prix Mrągowa mają już swoją historię i renomę, którą z dumą możemy kultywować.

Nowe sportowe klasy w PPJK

Regaty Kodmet&Norbud Cup (28-29 maja 2022r.) zostaną przeprowadzone w 5 klasyfikacjach Pucharu Polski Jachtów Kabinowych: T1, T2, T3, T-SPORT oraz Open 6,3, a także w klasach Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa: kabinowe, otwartopokładowe i Open.

Od tego roku w Pucharze Polski Jachtów Kabinowych pojawiły się dwie nowe klasy. W klasie T-SPORT będzie mogła rywalizować każda jednostka jednokadłubowa, nieprzekraczająca jedynie górnej granicy współczynnika Vi, która wynosi 6,7. Nieważne czy jacht ma kabinę, koje albo jaki ma kokpit. O dopuszczeniu do klasy T-SPORT będzie decydowała tylko wartość współczynnika liczona w oparciu o długość jachtu, jego masę i powierzchnię żagli oraz po uwzględnieniu poprawek. Będzie tu miejsce dla jachtów dawnej klasy 730: Majestic 24, Gin 730, Gemini 2000 itd., Delphia 24 OD, Huzar 28, Bavaria B-one, J70, Skippi 650 czy Sympathy 600. Wprowadzenie limitu Vi przy bardzo liberalnych przepisach pomiarowych umożliwi rozgrywanie Mistrzostw Polski w klasie T-SPORT.

W klasie Open 6,3 dopuszczone będą wszelkie otwartopokładowe jednokadłubowe jachty o długości do 6,3 m. W ten sposób małe zwinne łódki nie będą musiały rywalizować ze znacznie większymi jednostkami kabinowymi. To dobre miejsce dla jachtów klas Sigma, Omega, 505, FD, 470, Preste 18, Nautica 450, Shot 16 i innych jednostek o długości kadłuba do 6,3 m.

Otwarcie sezonu w Mrągowie

Zapisy do regat odbywają się głównie drogą elektroniczną. Biuro regat pozostaje jednak otwarte by w szczególnych przypadkach pomóc uczestnikom i przyjezdnym gościom. Wpisowe do zawodów wynosi 60 zł od osoby dorosłej. Ceremonia otwarcia została zaplanowana na sobotę, 28 maja na godz. 11.00 na plaży przy Ekomarinie, a godzinę później rozpocznie się pierwszy wyścig.

– Przypominam, że zgodnie z sugestią startujących zawodników regaty eliminacyjne Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa wróciły do formuły jednodniowej (sobota). Zachęcam jednak zawodników do startu we wszystkich dniach regat – dodaje Mateusz Kossakowski.

Otwarciu sezonu żeglarskiego w Mrągowie ponownie towarzyszyć będzie wyścig długodystansowy upamiętniający postać Macieja Majaka, wiceprezesa MTR „CZOS”, który przedwcześnie odszedł na wieczną wachtę. To dzięki jego zaangażowaniu 3 lata temu odbyły się pierwsze w historii regaty na Junie.

Plan regat

Sobota 28 maja 2022

8.00 – 11.00 Zapisy do regat – biuro regat

11.00 Uroczyste otwarcie regat – port plaża miejska (przy Ekomarinie)

11.15 Odprawa sterników

12.10 Start do regat

18.30 Letnia Akademia Żeglarska: Wykład Andrzeja Piaseckiego pt. „Techniki startu i pierwszy hals”

19.30 Kolacja żeglarska



Niedziela 29 maja 2022

Start do regat według komunikatu sędziego – biuro regat

15.00 Oficjalne zakończenie regat – port przy plaży miejskiej (przy Ekomarinie)