Będą świętować jubileusz partnerstwa

Od 25 do 29 maja w Grünbergu potrwają uroczyste obchody 30-lecia partnerstwa pomiędzy niemieckim miastem Grünberg a Mrągowem oraz 50-lecia partnerstwa miast między Grünberg a Condom we Francji.

To jest bardzo ważne wydarzenie, ale przede wszystkim dowód na to, że przyjaźń i współpraca ponad politycznymi podziałami jest możliwa. To partnerstwo między Mrągowem a Grünbergiem ma szczególny wymiar, ponieważ tworzą je przede wszystkim ludzie, którzy zrozumieli i rozumieją nadal, że można istnieć obok siebie i współpracować mimo licznych historycznych i politycznych podziałów.

Nasza współpraca z roku na rok nabierała tempa, rozwijała się, szczególnie między młodymi ludźmi, którzy nie obciążeni historią potrafili o wiele odważniej i śmielej spojrzeć w przyszłość.

Delegacja z Mrągowa będzie również czynnie uczestniczyła w tych obchodach. W skład delegacji wchodzą przedstawiciele władz naszego miasta z panem burmistrzem dr hab. Stanisławem Bułajewskim na czele, były burmistrz Dariusz Jarosiński i były przewodniczący Rady Miejskiej. Ci dwaj panowie podpisywali w październiku 1992 roku partnerstwo miast w Grünbergu. Wśród delegacji są mieszkańcy miasta oraz członkowie Stowarzyszenia Miast Partnerskich "Mrągowo – Grünberg" wraz z przewodniczącą.

Urszula Irena Kuchcińska