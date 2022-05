Weekend na drogach powiatu mrągowskiego. Zginęła jedna osoba

W miniony weekend na drogach powiatu mrągowskiego doszło do kilku zdarzeń drogowych. Niestety jedno z nich zakończyło się śmiercią motocyklisty.

W sobotę, 21 maja ok. godz. 21 oficer dyżurny mrągowskiej komendy został powiadomiony o wypadku drogowym do jakiego doszło na Rondzie Dzieci Wojny w Mrągowie. Motocyklista jadąc obwodnicą Mrągowa w kierunku Ronda Dzieci Wojny przed wjazdem na rondo z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad motocyklem, w wyniku czego przewrócił się, następnie motocykl siłą pędu przeleciał nad rondem i zatrzymał się na barierce energochłonnej przy wjeździe na rondo od strony Giżycka. 35- letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu olsztyńskiego w stanie krytycznym został przetransportowany karetką do szpitala, gdzie zmarł.

W niedzielę, 22 maja ok godz. 14:00 w Mojtynach (gm. Piecki) kierujący pojazdem suzuki nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo. Autem podróżowało 3 mężczyzn, mieszkańców powiatu otwockiego - kierujący w wieku 20 lat, natomiast pasażerowie w wieku 19 lat. Jeden z pasażerów został przetransportowany do szpitala, na szczęście okazało się, że doznał jedynie stłuczeń.

Tego samego dnia ok godz. 17:00 w Zalcu (gm. Mrągowo) 29 - letni mieszkaniec powiatu gołdapskiego kierujący renault nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze i uderzył bokiem pojazdu w jadący z przeciwka pojazd ciężarowy scania. Obaj kierujący byli trzeźwi, nikt nie doznał obrażeń. Sprawca kolizji został ukarany mandatem w wysokości 1020 złotych.

Również w niedzielę ok godz. 18:30 w Baranowie (gm. Mikołajki) 35 - letni kierujący samochodem osobowym marki Opel nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z jadącym tym pasem ruchu focusem. 40- letnia kierująca focusem z podejrzeniem urazu nosa została przetransportowana do szpitala.

Źródło: KPP Mrągowo