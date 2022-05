Taneczna podróż przy dźwiękach Pink Floyd

Wizualny spektakl przybliży klimat albumu "The Dark Side of the Moon" a dzięki ruchowi oraz efektom wizualnym, ponadczasowa muzyka i wciąż aktualny przekaz nabiorą nowego znaczenia...

Ruchome obrazy poruszą emocje i zmysły. Nieodłączny z muzyką Pink Floyd, poetycki i sugestywny obraz, zrealizowany będzie poprzez ruch, wizualizacje, efekty świetlne i laserowe. O stronę ruchową zadbają tancerki i choreografki: Sandra Hirsz Piaskowska i Marta Szymborska, które tworzą wyjątkowe spektakle pod nazwą „Projekt 11”.

- Drogą cieni i blasków księżyca wspólnie przemierzymy wyjątkową drogę w głąb siebie, w której dotkniemy dylematów i trosk współczesnego świata. Wolność, czystość i niewinność będzie kontrastowała z wielowymiarowym szaleństwem, żądzą pieniądza, wyścigiem z czasem, manią wielkości czy absurdem. W tańcu zaistnieją dwie strony księżyca, aby razem z muzyką połączyć się w barwną, majestatyczną pełnię - zachęca Marta Szymborska.

Premiera wydarzenia miała miejsce 19 marca 2022 w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, gdzie wizualna warstwa była dopełnieniem koncertu z muzyką na żywo. Tym razem zobaczymy jego taneczną odsłonę z oryginalną muzyką grupy Pink Floyd.