Dwa zdarzenia z udziałem ciężarówek

Do pierwszego zdarzenia doszło 9 maja przed godziną 7.00 na drodze krajowej numer 59 na odcinku Piecki - Nawiady. Zderzyły się dwa pojazdy, osobowy i ciężarowy. Za kierownicą osobówki siedziała 20-letnia mieszkanka gminy Piecki, a ciężarówki 45-letni mieszkaniec Pisza. - Do zderzenia pojazdów doszło w momencie wyprzedzania. W efekcie zderzenia 20-latka kierująca pojazdem marki Opel zjechała na pobocze i uderzyła w przydrożne drzewo - mówi st. sierż. Kamila Nowakowska z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. - Okoliczności i sprawcę wykaże dochodzenie z uwagi na to, że kierująca samochodem osobowym została zabrana do szpitala. Doznała obrażeń ciała powyżej siedmiu dni - dodaje policjantka. Droga była przez kilka godzin zablokowana. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Na miejscu oprócz policji i ratowników medycznych pracowali strażacy z JRG Mrągowo, OSP Piecki i OSP Nawiady.

Tego samego dnia po południu na trasie Mrągowo - Sorkwity pojazd ciężarowy wpadł do rowu. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca nie zachował należytej ostrożności. Został ukarany mandatem karnym - informuje st. sierż. Nowakowska. TIR przez kilka godzin leżał w rowie. Wieczorem po przeładowaniu ładunku na inny pojazd został wyciągnięty. Droga w czasie tych działań była nieprzejezdna.