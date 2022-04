Porzucił psa - usłyszał zarzut znęcania się

W ubiegłym tygodniu oficer dyżurny mrągowskiej komendy otrzymał informację, że w Wyszemborku (gm. Mrągowo) został porzucony pies. Świadek zdarzenia szczegółowo opisał policjantom okoliczności porzucenia zwierzęcia. Widział on, jak w okolicy przystanku autobusowego, zatrzymał się samochód, po chwili otworzyły się drzwi od strony kierowcy przez które wyskoczył pies. Od razu po tym, jak zwierzę opuściło pojazd, kierujący zamknął drzwi samochodu i odjechał pozostawiając przestraszonego pieska na pastwę losu. Świadek zapamiętał numery rejestracyjne auta i poinformował o zdarzeniu policję.

Policjanci natychmiast zajęli się sprawą, dzięki czemu udało się ustalić właściciela zwierzęcia. Okazał się nim 29-letni mieszkaniec powiatu mrągowskiego. Nieodpowiedzialny mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem. Przyznał się on do zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienia. Powodem dla którego chciał się pozbyć psa w tak okrutny sposób był fakt, że nie potrafił go nauczyć załatwiać się na podwórku, a piesek załatwiał swoje potrzeby fizjologiczne na klatce schodowej, co miało przeszkadzać sąsiadom.

Zgodnie z prawem porzucenie zwierzęcia przez właściciela, bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje jest jedną z form znęcania się nad zwierzętami, za co grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

