Zakupy w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego trafiają do szkół

Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ulicy Kopernika w Mrągowie wzbogaciła się o wiele ciekawych przedmiotów, które urozmaicą uczniom zajęcia z wychowania fizycznego i pozwolą aktywnie spędzać czas w placówce.

— Dziś (22 marca) rozpoczynamy oficjalne przekazywanie sprzętów, które trafią do wszystkich mrągowskich szkół, tych podstawowych i średnich, w ramach mrągowskiego SBO — mówi Stanisław Bułajewski, burmistrz Mrągowa. — Wizyty rozpoczęliśmy od Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika. Tu uczniowie, spośród zgłoszonych przez siebie aż 9 projektów zdecydowali, że chcą wyposażyć placówkę w sprzęt rekreacyjno-sportowy. Projekt pod nazwą "Wesoła sala gimnastyczna" zdobył najwięcej głosów i został zrealizowany.

W Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie pojawiły się nowe szafki, w których uczniowie mogą schować swoje książki, przybory szkolne czy rzeczy osobiste.

— SBO to projekt, w którym uczniowie zgłaszają swoje pomysły, a później w drodze głosowania wybierają najlepsze z nich — powiedział podczas oficjalnego przekazania szafek Stanisław Bułajewski. — Uczniowie ZSS od samego początku biorą udział w naszym SBO i zawsze podchodzą do niego w bardzo odpowiedzialny sposób. Uczniom gratuluję ciekawego pomysłu, a każde pedagogicznej dziękuję za nadzór i pomoc w realizacji projektu.



25 marca w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie i przekazano 28 stolików egzaminacyjnych. — Uczniom i dyrekcji gratulujemy ciekawego pomysłu i zapraszamy do kolejnej edycji inicjatywy! Warto również wspomnieć, że w poprzednich latach, w ramach SBO, Zespół Szkół nr 2 wzbogacił się o nowe stoły do tenisa stołowego, wykonany został także mural z podobiznami patrona szkoły i nauczycieli — przypomina burmistrz Mrągowa.

Paweł Krasowski