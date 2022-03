Mieszkańcy i samorządy ruszyli z pomocą Ukrainie

Zgłoś nocleg

Z myślą o mieszkańcach Ukrainy, którzy z powodu wojny będą musieli opuścić swój kraj, władze miasta tworzą bazę miejsc noclegowych w Mrągowie. Osoby, które są chętne udostępnić swoje mieszkanie uchodźcom z Ukrainy, proszone są o kontakt w tej sprawie z Urzędem Miejskim, od poniedziałku do piątku, (godz. 8:00-15:00), pod nr telefonu: 89 741 90 00. W godzinach 15:00-20:00 można dzwonić pod nr telefonu: 607 119 005. Zgłoszenia przyjmowane są także mailowo, na adres: p.krasowski@mragowo.um.gov.pl

Zbiórka rzeczy

Miejski punkt pomocy wystartował w poniedziałek 28 lutego. Znajduje się w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej (ul. Kopernika 2C). Magazyn ten będzie przyjmował artykuły od mieszkańców i firm w godz. 08:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku, a w razie potrzeby dłużej. Tel. kontaktowy 691 149 353

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).

- koce zwykłe i termiczne,

- śpiwory,

- karimaty,

- ręczniki,

- płaszcze przeciwdeszczowe,

Środki higieny i czystości:

- płyny do kąpieli,

- dezodoranty,

- pasa do zębów,

- szczoteczki do zębów,

- grzebienie,

- bielizna damska, męska, dziecięca (rzeczy nowe),

- podpaski,

- pampersy,

- pieluchy dla dorosłych,

- papier toaletowy, ręczniki papierowe,

- worki na śmieci,

- środki do dezynfekcji,

- maski filtrujące lub jednorazowe,

Żywność:

- woda

- żywność do szybkiego przygotowania ( instant),

- batony (w tym energetyczne),

- bakalie, orzechy,

- konserwy,

- makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania,

- narzędzia kuchenne jednorazowe lub wielokrotnego użycia: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik),

Inne:

- zapałki,

- bateria, powerbanki,

- oświetlenie, w tym latarki,

- świece,

- zestawy pierwszej pomocy.

Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie).

Od poniedziałku (28.02.2022 roku) działalność rozpoczął punkt zbiórki darów w Bursie Międzyszkolnej w Mrągowie (ul. Mrongowiusza 65B).

Zbiórka trwa od poniedziałku do czwartku od godziny 7:00 do 21:00, w niedzielę od 16:00, w piątek do 17:00.

Kadeci klasy mundurowej, uczniowie oraz nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego w Mrągowie uruchamiają zbiórkę kierowaną dla najmłodszych ofiar wojny.

W CKZiU, ul. Mrongowiusza 65, działa punkt zbiórki rzeczy, które następnie zostaną przekazane do ośrodków i miejsc, w których przebywać będą dzieci z Ukrainy.

Jak wziąć udział w zbiórce? Jak pomóc?

Zbierane są:

- słodycze

- przybory szkolne i plastyczne takie jak: kredki, farby, mazaki, długopisy, zeszyty, art. papiernicze, kolorowanki

- zabawki, gry planszowe i inne

- pampersy

- mleko modyfikowane

- gotowe jedzenie dla niemowlaków w słoiczkach,

- środki czystości typu mokre chusteczki, kremy,

Za koordynację zbiórki odpowiada wicedyrektor CKZiU - Waldemar Cybul – tel. 604 276 482

Centrum Rehabilitacji Rehroz, przy ul.Rynkowej 11, organizuje zbiókę darów. Głównie potrzeba jedzenia, buty dla mężczyzn rozmiary od 41, słodycze dla dzieci-cukierki, słoiczki dla dzieci z jedzeniem, z ubrań kurtki ciemne szare czarne męskie, koce, śpiwory, bandaże, opatrunki, strzykawki, igły, plastry, leki przeciwbólowe.

Dary można dostarczyć w dni powszednie, od 7:30 do 18:30. Kontakt w sprawie pomocy: tel. 530 696 761 Sergiej Smyk.

Wpłaty

Mrągowskie stowarzyszenie "Remedium" gromadzi środki finansowe na zakup artykułów niezbędnych ludziom przybyłym do naszego miasta i okolicznych miejscowości, zarówno tym, którzy znajdą schronienie w miejscach zorganizowanych przez samorząd lokalny, jak też w domach/mieszkaniach prywatnych. Ponadto, o ile zasoby pozwolą, zebrane artykuły trafią do ludzi na granicy – ostatnio po kilkadziesiąt godzin oczekujących na wjazd do Polski. Numer konta bankowego do wpłat darowizn, na razie tylko w złotówkach, koniecznie z dopiskiem "pomoc Ukrainie": 62 2490 0005 0000 4530 4751 7520 (Alior Bank). Legalność i wiarygodność. Stowarzyszenia można sprawdzić np. po wpisie do Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000269337. Kontakt: tel. 531 278 298 (tylko telefon, sms), remedium.mragowo@wp.pl

Przedszkole Stokrotka pomaga Ukrainie i wspiera mieszkańców poprzez zbiórkę pieniężną. Pomoc kierowana jest do opuszczonych dzieci i rodzin zastępczych na terenie Ukrainy, które wymagają natychmiastowego wsparcia związanego ze znalezieniem bezpiecznego schronienia. Pieniądze zostaną przeznaczone również na organizację transportu, pomoc żywnościową, medyczną i psychologiczną. Pieniądze można przekazać na konto Stowarzyszenia Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie 11- 700 Mrągowo, ul. Brzozowa 7A do dnia 15 marca 2022 r. Nr konta: 63 8848 0008 0000 4369 1000 0001 Bank Spółdzielczy w Mrągowie

Zebrane pieniądze zasilą zbiórkę Organizacji SOS WIOSKI DZIECIĘCE – SOS dla dzieci z Ukrainy na portalu siepomaga.pl. Więcej informacji na stronie https://wioskisos.org/

Wolontariat

Na terenie miasta i ościennych miejscowości przygotowywana jest zbiórka potrzebnych artykułów, prowadzona w sklepach. Koordynatorem zbiórki jest pan Robert Wróbel. Kontakt: robert.wrobel26@wp.pl. Pierwsza zbiórka jest planowana w dniach 4-5.03.2022.

GMINA SORKWITY:

- Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach,

- świetlica w Warpunach,

- świetlica w Rybnie.

W sprawach dotyczących organizacji zbiórki kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sorkwitach tel 89 742 85 40 .

MIKOŁAJKI:

Zbiórka darów prowadzona jest w Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach. Odbywa się ona codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 i w soboty od 8.00 do 13.00.

Preferowana lista darów oraz kontakty do wolontariuszy można znaleźć na stronie internetowej www.mikolajki.eu

W urzędzie informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 874219050, 87419065 (MGOPS), w sprawach pilnych: 507069974 (Joanna Wróbel)

Utworzona została też strona rządowa, na której można znaleźć szereg informacji ważnych dla uchodźców ale też dla osób, które chcą włączyć się w zorganizowaną pomoc. Na stronie tej podane są dane zweryfikowanych organizacji, które prowadzą zbiórki pieniędzy na rzecz Ukrainy:

https://pomagamukrainie.gov.pl

Źródło: UM Mrągowo, UG Sorkwity, UM Mikołajki