Pobiegną w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Jest to największy w Polsce bieg pamięci. Jego celem jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat. Bieg odbywa się przy okazji obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych". W Mrągowie wydarzenie organizowane jest po raz szósty.

Biegacze, którzy wcześniej zarejestrują się online, a następnie 6 marca o godz. 12.00 pojawią się w Mrągowskim Ośrodku Sportowym "Baza" przy ul. Nadbrzeżnej 4, pobiegną na dwóch dystansach. Najpierw czeka ich obowiązkowy odcinek 1963 metry. To symboliczne nawiązanie do roku śmierci Józefa Franczaka, ps. "Lalek". Za pokonanie tego dystansu uczestnicy dostaną pakiet startowy (numer startowy, pamiątkowa koszulka, materiały promocyjne, posiłek regeneracyjny, wejście na saune, miejsce do morsowania i wiele wiele innych atrakcji). Następnie chętni będą mogli przystąpić do drugiego biegu, tym razem na dystansie 8 km. - To co wyróżni nasz bieg w skali Polski jest fakt, iż w tym roku również chcemy upamiętnić bohaterskie osoby zamieszkałe w Mrągowie. Postaramy się o przygotowanie dodatkowych koszulek oraz materiałów opisujących wspaniałych mrągowian - informują organizatorzy ze stowarzyszenia Patriotyczne Mrągowo.

Swój udział w wydarzeniu zapowiedziały już mrągowskie kajakarski - srebrna i brązowa medalistka olimpijska z Tokio Anna Puławska oraz jej siostra - m.in. młodzieżowa Mistrzyni Świata i Europy - Małgorzata Puławska. - Nie może was tam zabraknąć. My również postaramy się stawić na starcie i spędzić razem miło czas na świeżym powietrzu - zachęcają siostry.

Rejestracja online prowadzona jest online. Szczegółowe informacje można znaleźć na Facebooku Patriotyczne Mrągowo oraz na facebookowym wydarzeniu: Bieg Tropem Wilczym - Mrągowo 2022 - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.