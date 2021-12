Jarmark św. Mikołaja już w sobotę

Historia Jarmarku św. Mikołaja w Mrągowie sięga XVI wieku. Odbywał się on 6 grudnia. Nawiązując do tej tradycji 11 grudnia w godz. 11:00 - 17:00 wokół Mrągowskiego Centrum Kultury powstanie kiermasz, na którym można będzie zrobić świąteczne zakupy.

- Dostaniecie u nas domowe pyszności, piękne, ręcznie robione ozdoby, prezenty, upominki i wiele wile innych. Jedno jest pewne – u nas znajdziecie perełki, których nie znajdziecie nigdzie indziej - zachęcają organizatorzy.

Będzie pięknie i świątecznie a wokół rozbrzmiewać będą najpiękniejsze kolędy w wykonaniu: Studia Wokalnego "SUKCES", Orkiestry Dętej MRONGOVIA oraz mrągowskich harcerzy. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w mikołajkowych tańców w rytmie zumby. - Uruchomiliśmy także Pocztę Św. Mikołaja. Aby każdy zdążył wysłać ten najważniejszy list w roku nasza poczta ruszyła w holu MCK już 6 grudnia - informują organizatorzy.

Ponadto w programie tegorocznego Jarmarku nie zabraknie konkursu "Bieg po wypiek", warsztatów pieczenia chleba i pierników z mobilnym piecem chlebowym, warsztatów czekoladowych z "Dziką Czekoladą", warsztatów tworzenia stroików świątecznych.

Najważniejszym punktem programu jest wizyta gościa honorowego - samego Św. Mikołaja.

POCZTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Aby pod choinką znaleźć wymarzony prezent najlepiej skontaktować się z Mikołajem bezpośrednio. Nasz święty nie nosi telefonu…ale uwielbia czytać listy! Aby mieć pewność, że przesyłka zostanie dostarczona na czas…i to do rąk własnych, już 6 grudnia w holu Mrągowskiego Centrum Kultury po raz kolejny uruchomiona została skrzynka św. Mikołaja, dzięki której Wasze listy pomkną prosto do adresata!

Skrzynka czekać będzie na listy wszystkich dzieci do Jarmarku św. Mikołaja (do dnia 11 grudnia) kiedy to specjalny posłaniec Mikołaja o godz. 15. 30 zabierze je prosto do Mikołajowej krainy.

WARSZTATY W PIEKARNI ŚW. MIKOŁAJA

Nie ma świąt bez pierniczków a więc i na jarmarku nie może ich zabraknąć! Mrągowo ponownie odwiedzi Piekarnia Św. Mikołaja z Mistrzem Arturem Ziemackim na czele! Pod jego czujnym okiem będzie można wykonać pyszne pierniki lub upiec świąteczny chleb! - To właśnie on jest autorem przepisu na pierniczki, które Mikołaj lubi najbardziej – a Mikołaj wie co dobre! - zdradzają organizatorzy. Jako wzorowy pomocnik Mikołaja, Artur wraz ze swoją świtą cały Jarmarkowy dzień będzie dzielił się z gośćmi jarmarku swoją wiedzą, którą od razu będzie można zastosować w praktyce!



WARSZTAT CZEKOLADY Z DZIKĄ CZEKOLADĄ

Święta na piernikach się nie kończą…lub inaczej…sam piernik to dopiero początek…bo każdy profesjonalny łasuch wie, że dopełnieniem idealnym każdego łakocia jest…czekolada! I to nie byle jaka! Najlepiej aby była prawdziwa, rzemieślnicza i nieziemsko pyszna! Na mrągowskim jarmarku będzie można taką zrobić samodzielnie! Dzika Czekolada ponownie zagości w Mrągowie. Mistrz czekolady Arkadiusz Dziczek wprowadzi wszystkich chętnych w czekoladowy świat, któremu nie oprze się ani mały, ani duży. Robienie czekolady to świetna zabawa, której będzie można spróbować już 11 grudnia!

WARSZTAT TWORZENIA STROIKÓW ŚWIĄTECZNYCH

Tradycją jarmarków są warsztaty tworzenia stroików świątecznych. Zarówno te tradycyjne jak i bardziej wyszukane stanowią piękną świąteczną ozdobę każdego domu. W tym roku warsztat będzie troszkę inny! Hasłem przewodnim i główną materią sprawczą będzie szyszka – to z niej będzie można stworzyć swój własny stroik wg. dwóch wzorów zaproponowanych przez Elfkę Iwonę - główną stylistkę i projektantkę wnętrz św. Mikołaja.

BIEG PO WYPIEK

Uwaga miłośnicy pieczenia! Konkurs na najsmaczniejsze ciasto świąteczne „BIEG PO WYPIEK” czeka na mieszkańców Mrągowa i okolic!

Aby wziąć udział konkursie należy przynieść swój popisowy wypiek na Jarmark św. Mikołaja w godz. 12. 00 – 14. 00. Zgłoszone pyszności oceniane będą przez profesjonalnych cukierników oraz wybitnego krytyka kulinarnego św. Mikołaja! Na laureatów czekać będą nagrody!

TROCHĘ HISTORII

Początki jarmarków w Mrągowie sięgają XVI wieku. Prawo do jego organizacji nadał miastu Wielki Mistrz Krzyżacki Albrecht Hohenzollern. Jak wskazują najnowsze badania źródłowe, w roku 1513 Albrecht Hohenzollern przychylił się do prośby mrągowskich mieszczan i przełożył datę jarmarku św. Marcina z 11 listopada na bardziej dogodny termin, na 6 grudnia. Odtąd jarmark ten odbywał się raz w roku i nazywano go Jarmarkiem św. Mikołaja.

