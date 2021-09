Popłynęła po brąz Mistrzostw Świata

Gospodarzem tegorocznych Mistrzostw Świata w kajakarstwie była stolica Danii - Kopenhaga. Udział wzięło w niej 45 krajów. W generalnej klasyfikacji punktowej Polska zajęła świetne drugie miejsce. Swój udział w tym mają dwie mrągowianki - Dominika Putto oraz Małgorzata Puławska. Siostra naszej olimpijki z Tokio swój debiut na Mistrzostwach Świata rozpoczęła od przedbiegów K1 na dystansie 500 metrów. Zajęła siódme miejsce dające jej awans do półfinału. Tam na metę przypłynęła jako piąta zawodniczka. W tzw. "Finale B" zajęła taką samą pozycję.

Dużo większe powody do radości ma druga mrągowianka - Dominika Putto. Startująca na co dzień w barwach CWZS Zawisza Bydgoszcz kajakarka reprezentowała Polskę i Mrągowo w dwóch kategoriach. Najpierw razem z Katarzyną Kołodziejczyk wystartowały w biegu K2 na dystansie 200 metrów. Już w przedbiegach zajęły znakomite drugie miejsce, co dało im bezpośredni awans do finału. Ten rozegrano 18 września. Do finałowej rywalizacji stanęło dziewięć "dwójek". Po szybkim i krótkim wyścigu na linii mety nie było wielkich różnic czasowych pomiędzy poszczególnymi załogami. Wygrały Rosjanki. Tuż za nimi niemal jednocześnie wpłynęły Węgierki i Polki. Ostatecznie nasze reprezentantki zdobyły brąz. Srebro było przed nimi zaledwie o dwie setne sekundy. Różnica między pierwszym a trzecim miejscem wyniosła 0,26 sekundy. Polskie zawodniczki zostawiły w tyle m.in. białoruskie medalistki Igrzysk Olimpijskich. - Jesteśmy bardzo szczęśliwe, bo jest to mój pierwszy medal z seniorskich zawodów Mistrzostw Świata. Chciałam stanąć na starcie, dać swój idealny bieg, dać Kasi pojechać. I to się stało. W torze każdy jest równy a na mecie liczy się zwycięzca - podzieliła się wrażeniami Dominika Putto w rozmowie z TVP Sport.

To jednak nie był jedyny start mrągowianki. Razem z Julią Olszewską, Klaudią Cyrulewską i Katarzyną Kołodziejczyk rywalizowały również w kategorii K4 na dystansie 500 metrów. To nowa kobieca "czwórka" która wystąpiła pod nieobecność brązowych medalistek z Tokio. Swoją bardzo dobrą formę pokazały już 17 września w pierwszym wyścigu, zajmując pierwsze miejsce. Wyprzedziły wtedy o 0,33 sekundy "czwórkę" z Rosji. - Jesteśmy nową "czwórką", złożoną tak naprawdę na szybko. Są dwie zawodniczki starsze, czyli ja i Kasia oraz dwie młodsze, oczywiście bardzo perspektywiczne. Mają chęć walki razem z nami. Myślę, że daje to nam też niezłego kopa. Wiemy, że jesteśmy mocną grupą i damy z siebie wszystko - powiedziała po biegu Dominika Putto dla TVP Sport. Niestety Rosjanki wzięły "rewanż" w finale wygrywając z Polkami walkę o brąz. Złoto wywalczyły Białorusinki a srebro Węgierki.

Wojciech Caruk

fot. archiwum prywatne



WYIMEK:

- To mój pierwszy medal z seniorskich zawodów Mistrzostw Świata.