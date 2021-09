"Jednia" połączyła trzy artystyczne dusze

Jest to autorski obraz zatytułowany „Jednia”, w którym taniec wpisany jest w naturę. Ruch oraz kreacja są wynikiem artystycznej współpracy Sandry Hirsz-Piaskowskiej i Marty Szymborskiej, pod nazwą Projekt 11. Obie tancerki od lat zajmują się tańcem współczesnym, tworząc choreografie, tańcząc oraz prowadząc swoje zespoły. Autorska choreografia inspirowana jest naturą i wykonana w naturalnej, pięknej przestrzeni Mazur. Materiał filmowy do klipu został stworzony przez Ewę Dolińską-Baczewską, od lat zajmującą się fotografią oraz działalnością kulturalną. Projekt połączył 3 kobiety i artystyczne dusze z Mrągowa, uruchamiając lokalny potencjał twórczy. Całość dopełnia muzyka unikalnego zespołu T/Aboret. Fragment ich utworu stanowi bowiem ilustrację muzyczną filmu. - Nie bez powodu, bo to muzyka pachnąca naturą, pobudzona źródłami, jazzem i muzyką świata, przeniesiona na grunt współczesności. To opowieść wyrażona w ethno-jazzowych kompozycjach, improwizacjach i rytmicznych wariacjach, połączona wspólną wrażliwością muzyków, której ogromną wartością jest autentyczność - opowiada Marta Szymborska.



fot. Ewa Dolińska-Baczewska

Realizację klipu pod nazwą „Jednia” dofinansowano ze środków Regionalnego Funduszu Wspierania Kultury. Projekt współrealizowany z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Fundacja "Złap rozwój" powstała w 2020 r., jej prezesem jest Donata Kobylińska-Durka a fundatorem - honorowy obywatel naszego miasta, Wojciech Malajkat. Choć Fundacja jest nowym podmiotem, tworzą ją osoby z wszechstronnym doświadczeniem. Misją organizacji jest wspieranie człowieka i społeczności w dążeniu do rozwoju i samorealizacji, pomoc w pokonywaniu ograniczeń i urzeczywistnianiu marzeń.